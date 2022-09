De zomerse warmte zit in de muren

Een droge zomer was het. De bezitters van een groendak kwamen emmers tekort om het groen op hun dak voldoende nat houden. Hier en daar zijn complete sproei-installaties aangelegd. Op de begane grond verdorde het gras en lieten platanen hun bladeren vallen.

Uitzonderlijk warm was het niet. De arme drommels van Weeronline en Weerplaza wisten er nog wat records uit te peuren (niet eerder werd het zo warm op 19 juli en op 14 en 25 augustus) maar bijna iedereen begreep dat dit de zoveelste flauwekul was. Toevallig was het de afgelopen 120 jaar op de genoemde dagen nooit extreem warm geweest, dat komt nu eenmaal voor, maar op heel veel andere augustusdagen was het weleens veel heter geweest dan op 14 en 25 augustus. En dat record van 19 juli gold alleen voor Maastricht, het was een lokaal record.

Ach, je gunt de weerbureaus hun kleine bedrog, de schoorsteen moet toch roken. Maar net zo makkelijk zoek je zelf de records op, de historische extremen staan overzichtelijk gerangschikt op de site weerstatistieken.nl. Tip: 17, 21 en 23 september hebben ook een kwetsbaar record.

Het werd niet extreem warm, maar toch werd het Nationaal Hitteplan weer opgetuigd en hielden de kranten niet op uit te leggen hoe je de hitte het hoofd kon bieden. Ouden-van-dagen moesten zich luchtig kleden, waterijsjes eten en met de voeten in koud water gaan zitten, zonder daarbij over te gaan tot pootjebaden, want dat is funest zoals ook de koude douche een verkeerde greep is. Wél goed is hete thee, want van hete thee krijg je het warm en dan ga je zweten en dan krijg je het weer koud. Het is doodsimpel: ga niet in de zon zitten als de zon schijnt.

Fles bevroren water

Wonderlijk hardnekkig is het advies om een fles bevroren water voor de ventilator te zetten. Het wérkt niet, het is simpel aan te tonen, maar de combinatie klinkt zó aantrekkelijk dat veel adviseurs ervoor bezwijken. (Het omgekeerde geldt voor het advies het hoofdhaar af te scheren.)

Wat ook met regelmaat terugkeert is de tip om bij hevige hitte natte doeken in de kamer op te hangen. Tamelijk algemeen heerst de overtuiging dat vochtige lucht kouder is dan droge, juist daarom is het ’s zomers in het bos zo ‘lekker koel’, schreef Het Parool nog onlangs. Misschien werd de geraadpleegde specialist in duurzame stedelijke ontwikkeling – hij wil ook daken wit verven – verkeerd geciteerd. Onder de bomen van het bos is het koel omdat de zon er niet schijnt en het bos zijn boslucht aardig vasthoudt.

Nu, het was een kleine moeite om een natte badhanddoek in de werkkamer op te hangen. Op de temperatuur rond het bureau had die geen invloed maar wel bleek de doek zelf vreemd af te koelen. Op heel warme dagen (kamertemperatuur 26 graden) scheelde het wel vijf of zes graden met de omhullende lucht. Onder normale omstandigheden (22 graden) maar een paar graden. Per geval was de temperatuurdaling redelijk reproduceerbaar.

Flink laten doortochten

Extra groot werd de daling als de natte handdoek voor een ventilator hing of een paar minuten werd rondgezwaaid maar hoe groot de daling in een bepaald geval precies zou zijn viel niet te voorspellen. Luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie zijn er alle drie op van invloed. In feite wordt de temperatuurdaling zoals die zich onder geconditioneerde ventilatie voordoet wel gebruikt om de relatieve luchtvochtigheid te bepalen.

Het is niet zomaar te begrijpen waarom de natte handdoek geen effect heeft op de kamertemperatuur. Aan de lucht van een kamer van 40 m3 inhoud hoeft maar 52 kilojoule warmte te worden onttrokken om de temperatuur een graad te doen dalen. De handdoek verdampt makkelijk 25 gram water per uur en daarvoor wordt 56 kJ opgenomen. Dus waarom gebeurt er niets?

Het zit ’m in de enorme hoeveelheid warmte die was opgenomen door vloeren en muren, die kunnen hun warmte dagenlang naleveren. Dat blijkt nog het duidelijkst als je je huis conform het – nuttige – advies ’s nachts flink had laten doortochten. Als dan ’s ochtends om zeven uur evenwicht met de buitenlucht is ontstaan loopt de temperatuur binnen subiet weer met een paar graden op zodra ramen en balkondeuren worden gesloten. Dat doen de muren.

Per dm3 kan een bakstenen muur wel 1.100 keer zoveel warmte opslaan als een liter lucht. Houten en stalen tafels en stoelen doen het ook goed, maar door hun vorm en geleidbaarheid (staal) slaan ze de opgeslagen warmte altijd snel af. De temperatuurbuffering komt van de muren.

Pas deze zomer viel het besluit eens na te gaan of de warmteopslag in muren ook te meten is. Het bleek een fluitje van een cent: je boort een gat in de stenen en steekt er een thermometer in. Na de tweede bijna-hittegolf van 21-25 augustus bleek de temperatuur van de aangeboorde muur nog twee dagen lang ver boven die van de kamerlucht uit te steken. Bedenk dat dit ook andersom werkt en dat het zin heeft muren flink te koelen vóór het warm wordt.