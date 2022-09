De energiecrisis is niet Poetins schuld alleen

In een roes van klimaatoptimisme besloot de wereld eind 2015 op de klimaattop in Parijs gezamenlijk de strijd tegen de opwarming van de aarde te versnellen. „De planeet zelf heeft ons hier bijeen gebracht”, zei de toenmalige Franse president François Hollande, gastheer van de conferentie. Het einde van een door fossiele brandstoffen gedomineerde economie was ingeluid.

Nu, zeven jaar later, blijkt de wereld slecht te hebben geluisterd naar de planeet. Het is pijnlijk dat er kennelijk een oorlog voor nodig is om dat te ontdekken.

Je kunt zeggen dat de huidige energiecrisis de schuld is van Vladimir Poetin. Door de gastoevoer naar Europa geleidelijk af te knijpen, heeft de Russische president de energiemarkt volledig ontregeld. Prijzen schieten alle kanten op, maar vooral heel hard omhoog. Sommige Europese bedrijven zien zich genoodzaakt hun productie stil te leggen vanwege de hoge energierekening. Voor veel huishoudens dreigt deze winter energiearmoede.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen noemde Rusland woensdag „een onbetrouwbare leverancier” die doelbewust de markt manipuleert. Dat mag zo zijn, het is te gemakkelijk om de schuld van de energiecrisis alleen in de schoenen van Rusland te schuiven. „De hoofdoorzaak van het probleem is een tekort aan gas en onze verslaving aan geïmporteerde fossiele brandstoffen”, zei Kristian Ruby, secretaris-generaal van de federatie van Europese elektriciteitsbedrijven Eurelectric, deze week in een persbericht. Voor dat laatste is Europa zelf verantwoordelijk.

Europa was gewaarschuwd

Niemand kan zeggen dat er niet al jaren voor gewaarschuwd is. Al in 2006 legde econoom Nicholas Stern van de London School of Economics in een lijvig rapport in opdracht van de Britse regering uit dat het heel verstandig zou zijn om de uitstoot van broeikasgassen snel te reduceren, hoewel dat gigantische investeringen zou vergen en hoewel er op dat moment met het klimaat nog niet zo veel aan de hand leek. Die investeringen waren volgens Stern nog altijd vele malen goedkoper dan achteraf moeten betalen voor de klimaatontwrichting die ons anders zeker te wachten stond – zie de wereldwijde droogte, bosbranden en overstromingen van deze zomer.

„We hebben een historische kans om een nieuwe, gedeelde, inspirerende en duurzame wereld te creëren. Als we dat uitstellen, is die kans voorgoed voorbij”, zei Stern tien jaar later, op Earth Day 2016 toen hij een toespraak hield bij een ceremonie van de Verenigde Naties ter gelegenheid van de ratificatie van ‘Parijs’. In de tussentijd was er met zijn Stern Review amper iets gebeurd.

In 2011 analyseerde de denktank Carbon Tracker in hun rapport Unburnable Carbon wat de risico’s zijn van nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen. Het koolstofbudget dat de planeet tot 2050 aankon (de hoeveelheid CO 2 die nog kon worden uitgestoten voordat klimaatverandering echt gevaarlijk werd) bedroeg op dat moment nog zo’n 565 gigaton. Maar het verbranden van alle bekende olie- en gas reserves zou een vijfvoud daarvan (bijna 2.800 gigaton) aan CO 2 de atmosfeer in blazen. En geen energiegigant had plannen om die reserves onaangeroerd te laten.

Riskante breuk met olie en gas

Wel begon het langzaam door te dringen dat de wereld aan de vooravond stond van een metamorfose. Zo beschreef kennisinstituut TNO de situatie voor de Nederlandse overheid in 2013: het eigen gas raakt op en zelfs als dat niet zo is, zal het klimaat ons dwingen fossiele brandstoffen in de ban te doen. Maar TNO waarschuwde ook: een te snelle breuk met olie en gas zou de energievoorzineing in gevaar kunnen brengen en daardoor de Nederlandse economie ernstig kunnen verzwakken.

Marko Hekkert, hoogleraar innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht, sprak destijds in een artikel in NRC zijn ergernis uit: „Het stoort mij mateloos, die framing dat we fossiele energie nog heel erg lang nodig hebben. Wat men altijd zegt is: ja, we weten dat het gaat veranderen, maar nu nog even niet. Alsof er geen klimaatprobleem is. We moeten nú iets doen!” Volgens Hekkert was de overheid te gevoelig voor de lobby van gevestigde bedrijven: „Ze willen maar één ding: goedkope fossiele energie.”

Wat als landen de verleiding van goedkope fossiele energie hadden kunnen weerstaan? Wat als Europa tien jaar geleden had geluisterd naar Nicholas Stern en naar Carbon Tracker? Wat als Europa niet pas was wakker geschud door een oorlog en manipulaties met de gastoevoer door een autocratische president?

Want, alle mooie klimaatplannen ten spijt, het afgelopen half jaar heeft vooral laten zien hoe afhankelijk de Europese economie nog steeds is van fossiele brandstoffen. Ook al doet Europa het in vergelijking met veel andere landen helemaal niet zo slecht als het gaat om de overgang naar duurzame energie, Poetin wreef, woensdag in een toespraak in Vladivostok, Europese politici onder de neus hoe verwend ze waren: „Na decennialang aardgas uit Rusland te hebben ontvangen, hadden de economieën van de grote Europese landen duidelijke concurrentievoordelen op wereldschaal. Als ze denken dat ze zulke voordelen niet nodig hebben, deert ons dat helemaal niet.” Dan verkopen we ons gas wel ergens anders, zei de president, belangstelling genoeg.

In vijf jaar zonder Russisch gas

In deze nieuwe geopolitieke werkelijkheid blijkt Europa nu ineens wel over vijf jaar zonder Russisch gas te kunnen – ervan uitgaande dat het in mei door de Europese Commissie gepresenteerde plan REPowerEU wordt uitgevoerd. Nog maar een half jaar geleden vond Duitsland dat Nord Stream 2, een tweede gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland, onmisbaar was. Nu is er een plan uit de grond gestampt dat het tegendeel moet bewijzen, door een combinatie van meer alternatieve energiebronnen (waaronder groene waterstof), extra energiebesparing en vooral heel veel schone energie.

Maar eerst moet Europa deze winter zien door te komen. Ook daarvoor ligt er een plan: kolencentrales heropenen, sluiting van kerncentrales uitstellen, her en der gas inkopen en vloeibaar gas importeren via drijvende lng-terminals. Ook wordt er gedacht over het afromen van de winsten van energiebedrijven die goedkope elektriciteit kunnen leveren maar daar wel duur voor betaald krijgen – niet toevallig veel bedrijven die energie opwekken uit wind en zon. Die winsten zouden dan ten goede moeten komen aan mensen die hun gasrekening niet meer kunnen betalen.

Ook wil de EU een prijsplafond voor Russisch gas. Maar de kans daarop lijkt niet zo groot, nadat Poetin meteen korte metten maakte met dat plan: „Dit is weer een voorbeeld van stupiditeit […] We zullen niets leveren als dat onze belangen schaadt. Geen gas, geen olie, geen kolen, geen stookolie. niets.”

Als dit pakket met voorstellen, waarover de Europese energieministers afgelopen deze hebben gesproken, wordt uitgevoerd, kan de energiecrisis misschien worden beteugeld. Maar voor de klimaatcrisis betekent het niet veel goeds. Uit een onderzoek van de Britse denktank Ember Climate in opdracht van de Financial Times, bleek deze week dat Europese regeringen een wel erg rooskleurig beeld schetsen.

REPowerEU zou volgens Brussel zo’n 210 miljard euro kosten, waarvan slechts 12 miljard bestemd was voor olie en gas. Maar volgens Ember Climate wordt alleen al deze winter een viervoud van dat bedrag betaald om te voorkomen dat in Europa het licht uitgaat. De denktank becijferde dat de EU alleen al deze winter zo’n 50 miljard euro besteedt aan fossiele brandstoffen, deels voor dure infrastructuur. Maar geen bedrijf investeert miljarden zonder die terug te kunnen verdienen. En omdat dat tientallen jaren kan duren en dreigt Europa zichzelf klem te zetten en nog lang vast te zitten aan de bijbehorende fossiele energie.

„Klimaatdoelen worden niet uitgesteld of geannuleerd”, heeft Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius (Milieu) bezworen. „Het is belangrijk om het gebruik van steenkool als een laatste alternatief te combineren met een versnelling van projecten voor energie-efficiëntie en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.” De afgelopen tien jaar hebben laten zien dat het eerste gemakkelijker is dan die andere twee.