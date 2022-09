Vincent Icke boetseert met de zwaartekracht in het LUMC

In een witte hal van het Leidse ziekenhuis LUMC, net achter de ingang, kijkt een bezoeker dertien miljard jaar terug in de tijd. In de galerie van het ziekenhuis hangen grote, indrukwekkende prints van ruimtefoto’s genomen met James Webb (JWST). Dat is de grootste ruimtetelescoop ooit gebouwd en is afgelopen kerst gelanceerd. Op een van de foto’s zijn sterrenstelsels te zien die zó ver staan, dat het licht er dertien miljard jaar over gedaan heeft om de telescoop te bereiken. Dat betekent dat JWST voor deze foto licht opving dat nét na de oerknal werd verzonden door de stelsels. Op andere prints zijn onder meer verre sterrennevels te zien en samensmeltende sterrenstelsels.

Achter een van die prints is Vincent Icke geconcentreerd bezig met de laatste voorbereidingen voor de opening van de tentoonstelling. Hij is hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden én beeldend kunstenaar. „De titel van de tentoonstelling, Op weg naar het begin, heeft mijn vrouw bedacht”, zegt hij.

Icke loopt naar een schaalmodel van JWST, ongeveer een meter breed. Zijn achttien hexagonale, gouden spiegelstukjes die samen de hoofdspiegel vormen, glinsteren onder de witte lampen van het ziekenhuis. „Hij kan ook bewegen”, zegt Icke. De telescoop moest worden opengeklapt in de ruimte, omdat hij alleen opgevouwen in de raket paste. Mooi is dat de bezoeker meekrijgt hoe ongelofelijk verfijnd de telescoop is. Het kostte decennia en bijna tien miljard euro om het gevaarte te bouwen.

Boetseren met zwaartekracht

Op de tentoonstelling worden kunst en wetenschap met elkaar gemengd. Achter de foto’s van JWST hangen kunstwerken van Icke. Hij loopt naar een van zijn werken. Het is een grote foto van een vervormde planeet Saturnus tegen een zwarte achtergrond. Langs Saturnus loopt een rij stippen, wat lijkt op een zwerm vogels. „Ik vroeg mij af, als er een galactische beschaving het heelal zou doorkruisen, hoe hun ruimteschepen er dan uit zouden zien. Dat zullen geen aardse raketten zijn. Zij hebben de ruimte als medium, net als water dat is voor vissen. Ik liet mij inspireren door hoe vissen door het water bewegen. Vervolgens berekende ik in een natuurkundig model wat voor effect zo’n ruimteschip op de ruimte heeft, in dit geval op Saturnus. Het ruimteschip zal door de zwaartekracht invloed uitoefenen op zijn omgeving. Boetseren met zwaartekracht, zo kan je het noemen.” De combinatie van echte ruimtefoto’s met vreemde vervormingen ziet er intrigerend uit.

In het midden van de tentoonstelling staat een kleine grijze telescoop op een witte sokkel. Icke: „Deze werd veertig jaar geleden gebruikt tijdens practica van sterrenkundestudenten. Hier kunnen kinderen ermee oefenen. Als ze inzoomen op een van de foto’s van JWST is het net alsof ze zelf in het heelal kijken.”

De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 28 september. Ewine van Dishoeck vertelt op 13 september over de waarnemingen van JWST. Van Dishoeck is astronoom in Leiden.

Boek Kosmos Pocket Science 11 – R.I.P. Heelal Wetenschapsjournalist Ans Hekkenberg kijkt, in tegenstelling tot JWST, juist naar het eind van de kosmos in haar boekje R.I.P heelal. Met humor en heldere taal bespreekt ze vijf wetenschappelijke theorieën: van de Big Crunch, een scenario waarin alle materie in het universum op elkaar klapt, tot de Big Freeze, een scenario waarin het heelal langzaam afkoelt tot het absolute nulpunt.