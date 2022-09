Laptop stuk. Ik snap er niets van, gisteren deed-ie ’t nog, hoe kan dat nu, is hij nog te redden? De man van de computerwinkel hoort mijn verhaal rustig aan. Hij gebiedt me te wachten terwijl hij uitzoekt wat er aan de hand is. Ik kijk zenuwachtig naar de prijslijst op de muur. Twintig minuten later word ik bij de balie geroepen. „Hij doet het weer, u hoeft niets te betalen.” Enigszins verbaasd neem ik het apparaat van hem aan. Dan zie ik wat hij intypt op zijn computerscherm: „Wegens hevige verwarring klant geen kosten gerekend.”

