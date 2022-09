Van Daan de Neef (44) hoorde ik pas toen hij uit de Tweede Kamerfractie van de VVD stapte en ook zijn partijlidmaatschap opzegde. Het was zijn opzienbarendste daad in de Nederlandse politiek. Beter laat dan nooit, moet hij gedacht hebben.

Voor zijn fractiegenoten was het een donderslag bij heldere hemel, las ik. De vraag is of die Haagse hemel nog wel zo helder was, voor De Neef kennelijk niet meer. In een eerste verklaring noemde hij de VVD-inzet bij de opvangcrisis in Ter Apel en de communicatie daarover „de druppel” die tot zijn besluit leidde. De pijnlijke kwestie van de in Ter Apel gestorven baby gaf hij als voorbeeld van „een ijskoude aanpak”. Al eerder, voegde hij eraan toe, had hij moeite gehad met de standpunten van zijn partij over bio-industrie en dierenwelzijn.

In zijn afscheidsbrief aan de Tweede Kamer noemde De Neef deze week alleen de bio-industrie en het dierenwelzijn. „Ik wilde juist de Kamer in om leed te besparen dat de dieren dagelijks in massale aantallen wordt aangedaan.” Hij sloot af met: „En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.”

Achttien jaar was hij lid van de VVD. Hoe heeft hij het zo lang kunnen uithouden in een partij die op milieugebied niet bepaald een voortrekkersrol wil spelen? Zijn verbaasde fractiegenoten beweren dat hij ook inzake het asielbeleid binnenskamers maar één keer bezwaar heeft gemaakt.

Over zijn persoonlijke leven las ik details die zijn afvalligheid mede kunnen verklaren. Zijn partner Leonie Gerritsen is raadslid van de Partij voor de Dieren in Den Haag en hij raakte bevriend met de voorvrouw van die partij, Esther Ouwehand, GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld en SP-Kamerlid Peter Kwint.

Ook houdt hij van heftige metalmuziek, vol duisternis en doem, die bij veel VVD-leden zwaar op de maag zal liggen, al hebben ze daar de laatste dixielandresten nu wel verteerd. Omdat hij ook nog veganist is, werd hij in de media zonder veel overdrijving een atypische VVD’er genoemd.

Betekent dit dat we hem ook een atypisch méns moeten noemen? Dat is aanvechtbaar. Mijn idee is dat het overal op de werkvloer barst van de De Neven, werknemers die het niet eens zijn met het beleid van hun leidinggevenden, maar die omwille van de lieve vrede en, niet te vergeten, hun portemonnee geen kritiek durven uitoefenen. Op vergaderingen knikken ze braaf ja en amen en slikken ze de kritische kanttekeningen in die ter plekke bij hen opkomen. Pas later, in de kroeg of thuis, maken ze van hun hart geen moordkuil meer. Een moedige enkeling neemt ontslag of wordt klokkenluider, maar de meesten blijven zitten waar ze, al dan niet comfortabel, zitten.

Joseph Heller beschreef het zo in zijn roman Something happened, waarvan de onzekere hoofdpersoon, Bob Slocum, afdelingschef is in een grote, rijke onderneming. „De meesten van ons werken hier graag, al zijn we allemaal bang, en willen niet weg voor een baan bij een ander bedrijf. We verdienen geld en maken plezier. We lezen boeken en gaan naar toneelvoorstellingen. En op de een of andere manier verstrijkt de tijd.” Als zijn baas hem een ongunstige mededeling doet, denkt hij: klootzak. Maar hij zegt: „Jij bent de baas.” Misschien wilde Daan de Neef zich na achttien jaar niet langer een soort Bob Slocum voelen.