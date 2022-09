Afgebroken giek van schipongeluk op Terschelling was aangetast door houtrot

De giek van het historische zeilschip op Terschelling die eind augustus afbrak, waardoor een twaalfjarig meisje om het leven kwam, was aangetast door houtrot. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vrijdag na onderzoek.

Naar aanleiding van het ongeval gaat de OVV verder met ‘opvolgingsonderzoek’. Daarin wordt nagegaan in hoeverre lering valt te trekken uit het ongeluk en wat nodig is om dit soort ongevallen te voorkomen. Aan boord van het schip waren jongeren van een Haagse scholengemeenschap die op 31 augustus op excursie waren. De giek, in een loodrechte lijn verbonden met de mast, brak af en belandde op het meisje. Verder raakte niemand gewond.

De OVV heeft in het verleden al gewaarschuwd voor het risico op houtrot bij schepen van de ‘bruine vloot’, de traditionele zeilschepen. Ernstig rottend hout was volgens de OVV geen uitzondering en kon dodelijke gevolgen hebben. De OVV heeft eerder soortgelijke ongevallen onderzocht. Op 21 augustus 2016 in Harlingen en op 20 maart 2019 in Zaandam kwamen in totaal vier mensen om het leven doordat een gedeelte van een mast afbrak en op hen viel. Ook toen was houtrot de oorzaak.