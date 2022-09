Ik kijk al de hele week naar mensen die bij talkshows mogen aanschuiven omdat ze door de gierende inflatie in financiële problemen dreigen te komen. Soms geflankeerd door Attje Kuiken van de PvdA, die opeens momentum heeft. Het voorstel om de energierekening te maximeren dat ze samen met Jesse Klaver van GroenLinks lanceerde, kreeg ze er niet door in de Tweede Kamer, maar het idee dat je in het geval van ellende bij haar aan de voordeur mag krabben begint te beklijven.

Ik zag een Limburgse verpleegster met piercings door de onderlip die desnoods maar weer bij haar ouders ging wonen voorbijkomen, een gescheiden vader die nog nooit iets geks had gedaan, een administratief medewerker die het voer voor zijn katten niet meer kon betalen, een vrouw die zichzelf ‘gewoon doorsnee’ noemde en een vrouw die alle betaalzenders eruit had moeten gooien. Bij Eva Jinek rekende sidekick Roelof Hemmen ons voor hoeveel mensen er in serieuze problemen komen. Voorlopig bijna twee miljoen huishoudens, maar het konden er ook nog veel, veel meer worden. Daarna begon hij over zijn eigen energierekening, die drie of vier keer over de kop was gegaan. Hij bewoont „een slecht geïsoleerde woonboerderij in Brabant”. Eigenlijk zat iedereen in de studio in de shit, behalve Eva Jinek zelf.

Bij Op1 doken op de ‘Omroep Max-avond’ twee oudere vrouwen op, van wie ik er een kende omdat ze in Theater Het Klooster in Woerden steevast nogal prominent op de eerste rij zit: Mineke Veldhuijzen. Ik trad er twee keer op. De eerste keer zat Mineke als vrijwilligster op het podium, de tweede keer bestormde ze de kleedkamer, waar ze met geen bezem meer uit te jagen was. Ze was 79 en droeg een veertig jaar oude blouse, leerde ik woensdagavond. De toestand in haar eenpersoonshuishouden was vreselijk, maar niet verschrikkelijk: ze teerde in op haar spaargeld.

Ze liet het schrift zien waarin ze al jaren haar water, gas en elektriciteitsverbruik noteert: een brij cijfers waar alleen -Charles Groenhuijsen van onder de indruk was. Op de vraag waarom ze dat allemaal had genoteerd, antwoordde ze: „Als het waterverbruik omhoogschiet, weet ik dat ik een lekkage heb.”

We worden langzaam de crisis in gebabbeld, de echt schrijnende gevallen komen rond de Kerst. Ondertussen sluit ik niet uit dat we Mineke Veldhuijzen nog weleens terug gaan zien bij Omroep Max, ze kan in haar veertig jaar oude blouse heel talentvol aanschuiven over alles.

