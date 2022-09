De marineband zette Sweet Home Alabama in toen we de snikhete Parkkade op slenterden. De kinderen vergaapten zich aan een onderzeeër, drukten hun neus tegen een aquarium waar een kikvorsman in zwom, schrokken van een scheepshoorn.

De haven die ons leven regeert is het hele jaar uit beeld – een forgotten space zoals de Amerikaanse fotograaf Allan Sekula het noemde – behalve dat ene weekend in september: dan is de haven een kermis met vuurwerk toe.

En ik houd van kermis, vuurwerk. Het was de eerste normale editie van de Wereldhavendagen sinds de pandemie, maar alles leek weer bij het oude, alles leek weer op dertig jaar terug toen ik zelf als kind over die kade liep. Zelfde containers, zelfde Korps Mariniers, zelfde boodschap: de haven is goed.

De kinderen kregen een bouwplaat van de Chinese containerreus Cosco Shipping; ik kreeg een persbericht over de nieuwe watertaxi op waterstof.

Maar over de kermis hing de schaduw van de grote ontwrichting. Ja, er stond een Maerskcontainer in regenboogkleuren. Ja, die watertaxi. Maar alleen het kunstgras in de stad was nog groen, en deze hitte was slechts voorspel. Binnen honderd jaar zou de schade door stormen en zeespiegelstijging de opbrengst van containerhandel wegstrepen, had ik gelezen. Nu al was er een oorlog gaande die slechts een opmaat was voor de grote oorlog van onze tijd, die tussen China en de VS. En dan was er de dreiging van oproer in eigen land, deze herfst, nu de armoede die er voor 80.000 Rotterdammers altijd al was, mainstream ging.

De haven brengt groei – maar onze huizen zitten al te vol met spullen

Sweet home Alabama, zong de frontman, Where the skies are so blue.

De haven zong het oude lied van groei: er was een nieuwe watertaxi en de Mediterranean Shipping Company had net plannen bekend gemaakt voor een gloednieuwe terminal. „Dit is een forse versterking van onze leidende positie als Europa’s grootste containerhaven”, had de baas van de haven, Allard Castelein, gezegd.

O wat was ik trots op de haven – dertig jaar terug. Grootste van de wereld, toen.

En nog steeds vond ik de Maasvlakte de mooiste plek van de stad. Ik was er zelfs een tijdje gaan werken, in de haven, als stackerdraaier. Hier was de stad het ruimst, het meest ruimdenkend ook: hier vond je de echtste mensen.

Alleen zou ik zo graag willen dat de haven weer kleiner werd, even klein als toen de haven nog de grootste van de wereld was.

De haven levert banen op – maar er zijn juist te veel banen, te weinig personeel.

De haven brengt groei – maar onze huizen zitten al te vol met spullen.

Er is een watertaxi op waterstof – ja, en er is die cruisemaatschappij die waterflesjes verbood maar bleef varen op stookolie.

Het oude lied.

De marineband op het dek van de Titanic zette Smoke on the water in.

Wijze economen pleitten al jaren voor degrowth, voor verstandige krimp. Niet iedereen vond krimp verstandig, er was debat over, er kwamen voetnoten. Maar wat deed het er nog toe? De krimp kwam toch. Wal keerde schip.

We stevenen af op het einde van de grote weelde en het is goed zo: terug naar toen we minder spullen hadden, maar minstens zo veel geluk – minder onmin.

Want zo onzeker is de wereld niet. We zullen allen boeren worden: mensen die hun manier van leven drastisch moeten veranderen. Misschien zullen we tegen die tijd ook de echte boeren beter begrijpen.

Journalist Arjen van Veelen schrijft om de week op deze plek