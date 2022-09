Vrachtwagenchauffeur ongeluk Nieuw-Beijerland vrijgelaten, OM gaat in beroep

De raadkamer van de Rotterdamse rechtbank heeft besloten dat de 45-jarige Spaanse vrachtwagenchauffeur die verdacht wordt van het veroorzaken van het ongeluk in Nieuw-Beijerland, het proces in vrijheid mag afwachten. Dat meldt het OM donderdag. Bij het ernstige ongeval kwamen eind augustus zeven mensen om het leven. Het OM laat weten tegen deze beslissing in beroep te gaan.

Het OM wil de voorlopige hechtenis van de chauffeur laten verlengen omdat gevreesd wordt voor herhalingsgevaar. De rechtbank in Rotterdam ziet dit gevaar echter niet meer en heeft daarom besloten de verdachte vrij te laten. Het rijbewijs van de 45-jarige man is wel door het OM ingehouden, wat betekent dat hij niet achter het stuur van een voertuig mag plaatsnemen.

Het onderzoek naar het ongeval is nog altijd in volle gang en zal „niet op korte termijn zijn afgerond”, schrijft het OM. Momenteel wacht het OM op aanvullend bloedonderzoek en medische gegevens uit Spanje om te kunnen vaststellen of medicatie of een medische aandoening mogelijk een rol kan hebben gespeeld bij het ongeval.

Eind augustus reed de 45-jarige verdachte met een vrachtwagen van de Zuiderzijdsedijk in het Zuid-Hollandse Nieuw-Beijerland. Op dat moment vond daar een buurtfeest plaats. Er kwamen drie vrouwen, van wie een hoogzwanger was, en drie mannen om het leven. Zeven anderen, onder wie kinderen, raakten gewond.