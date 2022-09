Vitesse in handen van Amerikaans investeringsbedrijf Common Group

De Amerikaanse Common Group wordt de nieuwe grootaandeelhouder van voetbalclub Vitesse. Dat maakt de club donderdag bekend. In maart maakte de Russische Valeriy Oyf kenbaar dat hij in het belang van de club besloten had om zijn aandelen van de hand te doen. Valeriy Oyf zal eerst de aandelen overdragen aan Vitesse, waarna de Common Group de aandelen weer overneemt van de club. De transactie moet alleen nog goedkeuring krijgen van de licentiecommissie van de KNVB.

Vitesse was een van de weinige clubs in West-Europa met een Russische eigenaar. In 2013 werd de club gekocht door de Russische miljardair Aleksandr Tsjigirinski en in 2018 werd Valeri Ojf grootaandeelhouder. Ojf stak via een brievenbusfirma volgens verschillende media zo’n honderdvijftig miljoen euro in de club. Hierdoor dekte hij de jaarlijkse verliezen die de club had.

Het Amerikaanse investeringsbedrijf heeft een financiële garantstelling getekend voor een periode van vijf seizoenen (tot en met juni 2027). Volgens Vitesse is dit ruim voldoende om de jaarlijkse tekorten af te dekken en de beoogde investeringen te financieren. Het is nog niet bekend wanneer de KNVB akkoord gaat met de overname maar Vitesse kan in de tussentijd wel verder.

