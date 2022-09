Van der Burg krijgt spervuur van kritische vragen over uitstel gezinshereniging

Het blokje ‘nareizigers’ zou hij als laatste bespreken, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) donderdag in de Tweede Kamer. Hij was nog maar net aan het woord. Al snel stond een aantal verontwaardigde Kamerleden bij de interruptiemicrofoons. Of de staatssecretaris dat blokje alsjeblieft niet als laatste maar als éérste kon bespreken. Hier zat nu juist het heikele punt; hier waren zo veel vragen over. „Ik ben weliswaar dienaar van de kroon, voorzitter, maar ik luister natuurlijk graag naar de Kamer”, zei Van der Burg vrolijk.

De vragen gingen over de gezinsherenigingsmaatregel uit het asielplan dat het kabinet eind augustus presenteerde om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Daar sliepen die maand meerdere nachten zo’n zevenhonderd asielzoekers buiten op de grond, omdat de asielopvang in Nederland overvol is. Volgens de nieuwe (tijdelijke) maatregel mogen statushouders pas met hun gezin herenigd worden als ze een woning hebben. De afgelopen weken uitten juridische experts kritiek op de maatregel. Gezinshereniging met opzet uitstellen mag volgens hen niet. Dat zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

Van der Burg kreeg een spervuur van kritische vragen vanuit de oppositie, al kwam hij – of de asieldeal – niet echt in de problemen. Een aanzienlijk deel van het debat, dat was aangevraagd door de SP vanwege de vele vragen over het asielplan, ging dan ook over deze omstreden maatregel. „Hoe valt het te rechtvaardigen om kinderen nog langer van hun vader en moeder gescheiden te houden?”, vroeg Kati Piri (PvdA).

Kritische motie van linkse fracties

In de eerste termijn kondigde Suzanne Kröger (GroenLinks) een motie aan, samen met Piri, die het kabinet oproept bij de Raad van State advies te vragen over de maatregel. Ze wilde eerst Van der Burg de kans geven dat toe te zeggen zonder een motie.

Dat was hij niet van plan, zei de staatssecretaris. „Vóór je een wet maakt, vraag je de Raad van State om advies. Als je al bezig bent met het uitvoeren van beleid, ga je niet naar de Raad om te vragen of je het beleid wel goed uitvoert.” Volgens Van der Burg gaat het asielplan over dat laatste; er is immers geen wet aangepast. Hij erkende wel dat ambtenaren van zijn ministerie hadden gewaarschuwd dat de maatregel voor de rechter mogelijk geen stand houdt, zoals woensdagavond al bleek uit beleidsstukken die Van der Burg naar de Kamer had gestuurd. „Maar de praktijk leert dat je nóóit met zekerheid kan zeggen dat maatregelen stand houden bij de rechter.”

Opvallend was dat D66, die gezien wordt als progressief op het gebied van asiel, de staatssecretaris geen enkele keer interrumpeerde toen het ging over de ‘nareizigers’. Toen het kabinet het nieuwe asielplan had gepresenteerd, kreeg de coalitiepartij kritiek vanuit haar achterban. Tijdens het debat zei Anne-Marijke Podt, asielwoordvoerder van D66, over de gezinsherenigingsmaatregel dat die „niet onze maatregel geweest zou zijn” als alleen D66 het voor het zeggen had. Maar in ruil daarvoor staan er volgens Podt maatregelen in het plan waar D66 wél blij mee is, zoals het versneld bouwen van woningen voor twintigduizend statushouders. Ze zei te denken dat de gezinsherenigingsmaatregel juridisch in orde is. „Ik heb vertrouwen in de voorbereiding van het ministerie, maar een advies van de Raad van State vind ik heel logisch.”

Gezinsherenigingsmaatregel zou niet onze maatregel zijn Anne-Marijke Podt D66

Don Ceder van de ChristenUnie, die óók kritiek van de achterban had gekregen op het ‘harde’ deel van het asielplan, stelde de staatssecretaris wel vragen over de maatregel. Hoewel hij tijdens het debat het asielplan bleef steunen, vroeg hij Van der Burg: „Wilt u niet of kunt u niet advies vragen aan de Raad van State?”

Rechtse partijen willen asielstop

De rechtse partijen praatten liever over een asielstop dan over het asielplan. Vooral JA21 en Groep Van Haga probeerden daarmee op te vallen. De PVV – in asieldebatten vaak nadrukkelijk aanwezig – bleef dit keer wat op de achtergrond. Wybren van Haga las een deel van het VVD-verkiezingsprogramma op aan Ruben Brekelmans (VVD): „Opschorten van het recht van asiel in Nederland, vluchtelingenverdrag opzeggen.”

„Dat is een ambitie voor de komende jaren”, zei Brekelmans.

Van Haga: „Potsierlijk! Er moet blijkbaar af en toe PVV-corvee gedaan worden.” PVV-corvee is de (spottende) benaming voor VVD’ers die harde standpunten verkondigen om radicaal-rechts de wind uit de zeilen te nemen.

Volgens Brekelmans kan het vluchtelingenverdrag nu niet worden opgezegd, omdat daar „geen overeenstemming over is in Europa”. „Joost Eerdmans (JA21): „Het is wel heel bijzonder dat de VVD elkaar een hele grote broek aantrekt en zegt dat we asiel moeten afremmen. Maar eenmaal in het kabinet zeggen ze: ‘Dat kan niet zomaar.’”

Van der Burg kreeg nauwelijks interrupties van rechts. Hij kreeg het vooral zwaar te verduren door linkse Kamerleden. De staatssecretaris antwoordde steeds geduldig, maar na een interruptie van Sylvana Simons (BIJ1) werd hij fel. Ze had onder meer gezegd dat ze zich „niet kon voorstellen dat de heer Van der Burg uitkijkt naar de parlementaire enquête inzake deze asieldeal.” Ietwat driftig zei Van der Burg: „Wat ik aan het doen ben hier is ervoor zorgen dat we straks een robuust systeem hebben waarin we die mensen kúnnen opvangen die hier móéten worden opgevangen.”

Aanstaande dinsdag stemt de Tweede Kamer over de ingediende moties, waaronder die van Kröger en Piri.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven