Vaccinatieronde met aangepast coronavaccin op 19 september van start

De nieuwe vaccinatieronde met het aangepaste coronavaccin gaat op maandag 19 september van start, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport donderdag. Mensen in risicogroepen en zorgmedewerkers die met patiënten werken komen als eersten in aanmerking voor de zogenoemde ‘herhaalprik’. Zij krijgen vanaf 13 september een uitnodiging toegestuurd, waarna ze een afspraak bij de GGD’s kunnen maken.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) schrijft aan de Tweede Kamer dat naar aanleiding van een recent OMT-advies is besloten de vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna te gebruiken voor de nieuwe vaccinatieronde. Vorige week keurde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de nieuwe vaccins, die beter beschermen tegen de Omikronvariant van het virus, goed.

Na de zorgmedewerkers en mensen in risicogroepen, komen ontvangers van de griepprik in aanmerking voor een nieuwe vaccinatie. Zij krijgen vanaf begin oktober een uitnodiging via hun huisarts. Als zij aan de beurt zijn geweest, kan iedereen ouder dan twaalf jaar een herhaalprik krijgen. Voorwaarde is wel dat ze eerdere vaccinaties hebben ontvangen. De nieuwe vaccins kunnen alleen als herhaalprik worden gebruikt, „en zijn niet bedoeld als basisvaccinatie”, schrijft gezondheidsminister Kuipers. Daarnaast moeten er minstens drie maanden tussen de vorige vaccinatie en de herhaalprik zitten.