De vwo-leerling uit Emmen die moet concurreren met duizenden Indiaase of Duitse vwo-ers voor een felbegeerde plek bij psychologie of politicologie aan een Nederlandse universiteit, zal het afleggen. Niet omdat ze in Emmen of Rotterdam-Zuid minder gemotiveerd of slim zijn. Maar omdat de talentenpoule in de rest van de wereld zo ontzettend groot is.

Dat kan niet de bedoeling zijn.

Om die reden willen veel universiteiten zo snel mogelijk een quotum kunnen instellen voor buitenlandse studenten. Dat mag nu niet: selecteren op nationaliteit is verboden. Maar wat begon als inspirerende, en nodige, internationalisering van Nederlandse universiteiten, is inmiddels uit de hand gelopen.

Want universiteiten zijn het afgelopen decennium veel vakken in het Engels gaan geven en die zijn dus te volgen voor studenten uit de hele wereld. Dat blijkt aantrekkelijk: Nederlandse universiteiten zijn goed én goedkoop, vergeleken met die in bijvoorbeeld Amerika. Iedereen mag zich inschrijven mits hij de juiste diploma’s heeft en voor studies met een numerus fixus, zoals psychologie, de selectie doorloopt.

Het gevolg: in 2016 waren er 41.000 buitenlandse studenten aan de Nederlandse universiteiten, in 2021 al 80.000. Op de uitpuilende universiteiten – die in twintig jaar groeiden van 170.000 tot 340.000 studenten – is een kwart van de studenten buitenlands.

Dat is mooi en welkom, als de universiteiten het aankunnen, maar dat kunnen ze niet meer. Zoals rector magnificus Wim van de Donk (Tilburg) in NRC zei: „We willen alleen nog groeien in betekenis, niet in aantallen.” Ook rector magnificus Henk Kummeling van de Universiteit Utrecht wil expliciet niet dat zijn studentenpopulatie verder groeit. Het extra geld dat dit kabinet heeft vrijgemaakt voor universiteiten komt na twintig jaar groei zónder extra middelen. Deze investering is nog maar het begin van een verlaging van de werkdruk voor docenten en meer aandacht voor de individuele student.

Tegelijk worden Nederlandse studenten nu soms verdrongen door buitenlandse. Dat kan niet. De Engelstalige opleidingen psychologie, politicologie en communicatie zijn zó populair dat, zeker in Amsterdam en Utrecht, ruim de helft van de geselecteerde leerlingen uit het buitenland komt.

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland vindt dat het kabinet snel een wetswijziging moet maken die een quotum mogelijk maakt. Ze vragen er al sinds 2018 om. Voorzitter Pieter Duisenberg: „Er zijn miljóénen studenten uit landen als China en India. Om aan die behoefte tegemoet te komen zou je wereldwijd elke week een universiteit willen openen.”

Minister Dijkgraaf (OCW, D66) zette vlak voor de zomer een voorstel van het vorige kabinet voor de nodige wetswijziging in de ijskast. Hij wil eerst zijn visie voor het hele hogeronderwijsstelsel uitwerken. Dat de grote aantallen studenten aan de universiteit en de grote buitenlandse instroom problemen geven, erkent hij wel.

Maar door dit uitstel zal een quotum (een voorstel, stemming in Tweede Kamer, Eerste Kamer en toetsing door Raad van State) een paar jaar op zich laten wachten. En dat vinden veel universiteiten begrijpelijkerwijs veel te lang.

Buitenlandse studenten zijn welkom en zelfs nodig voor internationale inzichten en onderzoek. Maar het Nederlands onderwijs moet echt alle Nederlandse kandidaten kunnen bedienen.