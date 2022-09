Trucker wacht proces in vrijheid af

De Spaanse chauffeur (45) die op 27 augustus van de dijk in Nieuw-Beijerland reed en op een buurtbarbecue terechtkwam, mag in vrijheid zijn proces afwachten. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank donderdag besloten. Hij is nog wel verdachte. Bij het drama kwamen zeven mensen om, onder wie een ongeboren baby. Zeven mensen raakten gewond, een vrouw ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. Het OM is het niet eens met de beslissing van de rechtbank en gaat in beroep.

Het OM wil wachten tot het onderzoek is afgerond. Dat kost tijd omdat er veel slachtoffers zijn en veel getuigen. Ook het technisch vrachtwagen-onderzoek is nog niet klaar. Daarnaast wordt gewacht op medische gegevens uit Spanje om te kunnen vaststellen of een medische aandoening of medicatie mogelijk een rol kan hebben gespeeld en zijn de resultaten van het aanvullende bloedonderzoek er nog niet. Juist daarom vreest het OM voor herhaling. „Zolang we niet weten wat er precies in het bloed zit, bestaat het risico dat hij weer een ongeluk veroorzaakt als hij achter het stuur gaat zitten”, zegt de woordvoerder. Overigens is het rijbewijs van de chauffeur ingevorderd.

De advocaat van de chauffeur stelde dinsdag in de talkshow Jinek dat hij op het moment van het ongeluk een epileptische aanval had. Volgens advocaat Winston de Brouwer kwam de Spanjaard pas in het politiebusje weer bij en heeft hij geen enkele herinnering aan het moment dat hij van de dijk reed. Volgens de advocaat weet hij ook niet meer hóé hij op de dijk is gekomen en dat hij daar met zijn vrachtwagen stilstond.

De chauffeur had in zijn jeugd last van epileptische aanvallen daarna niet meer, zei de advocaat. Wel slikte hij nog medicijnen tegen epilepsie. Of hij die de dag van het fatale ongeluk had ingenomen, is onduidelijk.

Ooggetuigen zeggen dat de man enkele seconden na het ongeluk in elk geval niet buiten bewustzijn was. Volgens Marian Koedood, die de vrachtwagen al zag toen die nog óp de dijk stond, was de chauffeur bij kennis toen hij uit de wagen werd getrokken. Daarna liep hij zelfstandig, tussen twee politieagenten in, naar de politieauto, zegt zij. Ook nam hij op eigen kracht op de achterbank plaats. „Hij leek wel enigszins gedesoriënteerd”, zegt haar man Henk. „Maar dat is niet zo gek na zo’n klap.”

Hij leek wel enigszins gedesoriënteerd Henk Koedood ooggetuige

In Nederland zijn er strenge regels voor chauffeurs die een epileptische aanval hebben gehad of epilepsie-medicijnen slikken, zeker al het gaat om het besturen van een vrachtwagen. Een trucker mag in principe niet rijden als hij of zij epilepsie-medicijnen slikt, al zijn er uitzonderingen. Het gaat om Europese regels die ook gelden voor een chauffeur uit Spanje.

De advocaat zei bij Jinek dat zijn cliënt „een wrak” is en te emotioneel om over het drama te praten. „Hij wil meewerken aan het onderzoek, maar omdat hij zich niets herinnert, is dat lastig.” Het is ook onverstandig als hij, in zijn drang mee te werken, dingen zou verzinnen, zegt de advocaat.

De chauffeur zat tot afgelopen dinsdag in beperking, wat betekent dat hij alleen contact mocht hebben met zijn advocaat. Sinds dinsdag kan hij weer contact hebben met familie.

Het zware ongeluk heeft grote impact in Nieuw-Beijerland en omgeving. Op de barbecue waren veel mensen van het kleine buurtschap Zuidzijde, onderdeel van Nieuw-Beijerland. Woensdag was er een emotionele herdenkingsbijeenkomst. „De Hoeksche Waard was en is in shock. De Hoeksche Waard is in rouw. Een stralende dag kleurde zwart, gitzwart”, zei waarnemend burgemeester Charlie Aptroot.