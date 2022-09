Topambtenaar gaf ministers na Huizinge niet alle informatie over gaswinning

Oud-topambtenaar Mark Dierikx heeft na de zware aardbeving in Huizinge, in 2012, veel belangrijke informatie over de gaswinning en de risico’s daarvan niet gedeeld met de ministers die daar toen verantwoordelijk voor waren. Hij nam veel besluiten op eigen houtje, zonder met hen te overleggen. Volgens hem was dat in die tijd gebruikelijk op het ministerie en hoorde het ook bij zijn mandaat. Dat werd donderdagochtend duidelijk tijdens het verhoor van Dierikx in Den Haag door de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen.

Dierikx was in de periode 2011-2016 directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken (EZ). Als regeringsvertegenwoordiger was hij aanwezig bij de vergaderingen van de zogenoemde Maatschap Groningen. In dat gremium namen de oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil en gaswinningsbedrijf NAM samen met staatsbedrijf Energiebeheer Nederland de belangrijkste besluiten over de gaswinning in Groningen, een publiek-privaat project dat ze in de jaren zestig waren begonnen. Dierikx vertegenwoordigde de regering ook binnen GasTerra, het bedrijf dat het gas verhandelde dat door de NAM gewonnen werd.

Bezoek aan Loppersum

De burgemeester van Loppersum, Albert Rodenboog, vertelde tijdens een eerder verhoor aan de enquêtecommissie dat hij na de zware beving in Huizinge tevergeefs contact had geprobeerd te zoeken met toenmalig EZ-minister Maxime Verhagen (CDA). De beving, met een kracht van 3,6 de zwaarste tot nu toe, had veel schade aangericht in zijn gemeente en hij vond dat het ministerie de ernst van de situatie onderschatte. Dierikx vertelde aan de enquêtecommissie dat Verhagen in die tijd zeer weinig op het ministerie was, omdat het kabinet demissionair was.

De topambtenaar belde zijn minister toch op, omdat Rodenboog al een tijdje contact zocht met de minister. Maar Verhagen vroeg of Dierikx het gesprek wilde doen, omdat hij zelf demissionair was. Het leidde ertoe dat Dierikx, na een telefoontje met Rodenboog, in oktober een bezoek bracht aan Loppersum, om de situatie ter plekke in ogenschouw te nemen. De minister ging er zelf nooit heen. Verhagen, die ook al voor de enquêtecommissie is verschenen, zei tijdens zijn verhoor dat hij achteraf spijt heeft.

Geen eensluidende opvatting

Uit het verhoor van Dierikx werd duidelijk dat de directeur-generaal van EZ veel beslissingen zelf nam. Zo kreeg hij al snel na de aardbeving in Huizinge een rapport onder ogen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), waarin de toezichthouder waarschuwde dat er nog veel zwaardere bevingen zouden kunnen komen. Tot dan toe werd aangenomen dat de bevingen nooit zwaarder zouden worden dan 3,9 en dat de schade aanvaardbaar zou blijven. Dierikx bracht Verhagen niet op de hoogte van dit rapport, maar wilde eerst weten wat andere onderzoeksinstituten, zoals het KNMI en TNO, ervan vonden. Zolang er geen „eensluidende” opvatting was over het aardbevingsgevaar, moesten er geen beslissingen worden genomen, vond hij. Een notitie van zijn eigen ambtenaren, van de afdeling Mijnbouw, die vonden dat op basis van het SodM-rapport direct maatregelen genomen moesten worden, legde Dierikx naast zich neer.

Om dezelfde reden stemde de topbambtenaar in december 2012 ook in met het businessplan van GasTerra, dat in 2013 48,9 miljard kuub gas wilde verkopen. Dierikx wist dat dat meer was dan in 2012, maar de contracten waren voor een groot deel al gesloten, zei hij. Bovendien moest er volgens hem eerst meer kennis worden verzameld over de aardbevingsrisico’s en over de risico’s voor de leveringszekerheid van gas. Hij informeerde de nieuwe minister, Henk Kamp (VVD), niet over het businessplan. Dat was volgens hem in die tijd nog de gebruikelijke gang van zaken op het ministerie. Pas later ging de minister zich intensiever bemoeien met de gaswinning.

Verstofte stikstofinstallaties

De enquêtecommissie hield hem voor dat uit onderzoek van GasTerra in die tijd al duidelijk was dat er best minder gas kon worden gewonnen, zonder gevaar voor de leveringszekerheid. Het Groningse gas kon voor een deel vervangen worden door buitenlands gas, vermengd met stikstof. Maar volgens Dierikx zouden dan stikstofinstallaties in gebruik genomen moeten worden die „verstoft” waren. Ook was volgens hem nog niet precies duidelijk hoeveel gas er nodig was in koude winters. De topambtenaar informeerde minister Kamp niet over het onderzoek van GasTerra.

De nieuwe minister was intussen wel op de hoogte van het alarmerende SodM-rapport. Maar Dierikx adviseerde hem meer onderzoek in te stellen voor hij ingrijpende besluiten nam, en Kamp volgde zijn raad op. De minister stelde eind januari 2013 veertien onderzoeken in die meer duidelijkheid moesten brengen.

In mei, toen duidelijk was dat de gasproductie nog hoger zou uitvallen dan in het businessplan stond, informeerde de topambtenaar de minister daar over. Hij vertelde Kamp dat er dat jaar zeker 50 miljard kuub uit de Groningse bodem gehaald zou worden. Kamp vroeg Dierikx en een andere topambtenaar, Jos de Groot, wat hun advies was. Ook toen vonden zij dat de minister beter even niks kon doen, maar moest afwachten wat er uit de veertien onderzoeken zou komen. En Kamp luisterde opnieuw naar dat advies.

