Steve Bannon aangeklaagd voor miljoenenfraude in ‘We Build the Wall’-campagne

Steve Bannon, voormalig topadviseur van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, heeft donderdag onschuldig gepleit voor de rechtbank in New York, waar hij is aangeklaagd voor fraude en witwassen. „Het is allemaal onzin”, zei hij bij het verlaten van de rechtbank. Bannon wordt ervan verdacht meer dan 15 miljoen dollar (15 miljoen euro) verduisterd te hebben - geld dat gedoneerd was voor de bouw van de muur die Trump beloofde te bouwen langs de grens van de Verenigde Staten met Mexico, zo melden internationale persbureaus.

De 68-jarige Bannon, een prominent figuur in de Amerikaanse Alt-Right beweging, moet zich verdedigen tegen een zestal aanklachten voor de ‘We Build the Wall’-campagne. Volgens de aanklacht beloofde Bannon potentiële donoren dat al hun geld naar de te bouwen muur zou gaan, maar sluisde hij uiteindelijk veel geld door naar onder meer de directeur van de We Build the Wall Inc., die had beloofd geen salaris aan te nemen.

Bannon werd op federaal niveau eerder al met een vergelijkbare aanklacht aangeklaagd. In zijn laatste uren als president verleende Trump zijn oud-adviseur echter gratie, waardoor het niet tot een vervolging kwam. De gratie van Trump beschermt Bannon echter niet in strafrechtszaken. Het Openbaar Ministerie in New York kon daarom kort na de gratieverlening een eigen onderzoek openen.

Als Bannon in deze zaak wordt veroordeeld kan hij tot vijftien jaar gevangenisstraf krijgen. In juli van dit jaar werd hij al veroordeeld voor minachting van het Congres in een andere rechtszaak rond de Capitoolbestorming van 6 januari 2021. In die zaak, waarin een hoger beroep loopt, kreeg hij een boete van maximaal 200.000 dollar en een celstraf van tussen de zestig dagen en twee jaar.