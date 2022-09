‘Mevrouw!”, roept een geagiteerde stem door de telefoon. „Waar bent u mee bezig?” Nou, met fietsen. Kleuter in het zitje achterop. De man aan de telefoon is conducteur op de metro. De twee oudsten (toen negen en zeven) zijn op weg naar muziekles. Al kaartjes controlerend was de conducteur hen tegengekomen. „Je laat toch niet jonge kinderen alleen met de metro reizen”, zegt hij pissig door de telefoon.

Dat leek mij wel. Paar haltes, overstappen op station Beurs. Nog één halte, klein stukje lopen. Ze hebben dat talloze keren gedaan. En als er iets is, hebben ze een Nokia-telefoontje.

De boze conducteur liet de snotapen, na wat gesoebat, hun weg vervolgen. Ze lachen er, twaalf jaar later, nog steeds om.

Jonge kinderen alleen op pad – het gebeurt nauwelijks meer. Of een klein stukje, en dan krijgen ze een tracker mee, ouders volgen ze live op hun telefoon. De meeste kinderen spelen in de tuin of pal voor de deur. Als ze al buiten spelen. Eindeloos toezichtloos ronddwalen bestaat niet meer in een kinderleven.

Dat is snel veranderd. Ikzelf speelde in een park of een leegstaand ziekenhuis, waar we een plank uit het dichtgespijkerde raam trokken. Ik kon makkelijk een paar uur weg zijn, zonder telefoon of tracker. Ik had geen onverantwoordelijke ouders. Zo ging dat toen, voor álle kinderen.

Hoe het dwalen der kinderen in een paar generaties verdween, is mooi te zien in een artikel in The Daily Mail uit 2007 over een familie uit Sheffield. Ik herinnerde me vooral het plaatje: Je ziet op een plattegrond de cirkels beweegruimte per persoon, per generatie kleiner worden. Overgrootvader George (8 jaar in 1919) liep in z’n eentje zes mijl naar een visplek. Grootvader Jack (8 in 1950) wandelde alleen naar het bos op één mijl afstand. Zijn dochter Vicky (8 jaar in 1979) mocht alleen naar het zwembad een halve mijl verderop. Haar zoon Edward (8 in 2007) komt niet verder dan het eind van de straat.

In Nederland is het niet anders. En ook hier zijn talloze onderzoeken gedaan naar binnen zitten en minder bewegen van kinderen. Ouders zijn bang dat hun kinderen iets overkomt als ze alleen op pad gaan. Maar binnen overkomt hen ook veel níét – en juist dat is jammer.

Opvallend is dat hoe minder kinderen buiten ronddwalen, des te meer ze dwalen over social media en internet. En dat mag dan weer wel zonder toezicht.

Anders gezegd: drie generaties geleden kon je als kind een dag lang de hort op, maar het zien van een blote vrouwenborst gold als morele ramp. Tegenwoordig mag een kind fysiek tot het tuinhek maar heeft het op zijn achtste al duizend keer heftig geweld en waarschijnlijk ook keiharde porno gezien op een schermpje. Dan is alleen in de metro toch beter.

Sheila Kamerman is NRC-redacteur