Plan kabinet: komende acht jaar 60.000 nieuwe studentenwoningen

De komende acht jaar moeten er 60.000 nieuwe studentenwoningen worden gerealiseerd. Dat is te lezen in het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030 dat het kabinet donderdag presenteert. Om het nijpende tekort van zo’n 26.500 studentenwoningen aan te pakken, moeten er de komende twee jaar versneld 37.500 flexwoningen worden gebouwd. Ook wil het kabinet bestaande bouw beter benutten door hospitaverhuur te stimuleren. Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van vorig jaar bleek dat de krapte in 2030 zal oplopen tot zo’n 57.000.

Het kabinet probeert daarnaast meer grip te krijgen op de instroom van internationale studenten. Deze zomer raadden universiteiten van steden als Amsterdam, Maastricht, Groningen en Utrecht internationale studenten af naar Nederland te komen als ze nog geen huisvesting hadden gevonden.

Eerder deze week meldde NRC dat een groot deel van de Nederlandse universiteiten niet verder wil groeien en de instroom van internationale studenten wil beperken. Universiteiten hebben hiervoor echter geen wettelijke bevoegdheid. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66) komt daarover begin volgend jaar met een voorstel.

Rechtspositie verbeteren

Het kabinet zegt tevens de rechtspositie van internationale studenten te willen verbeteren. Doordat zij vaak tijdelijke huurcontracten krijgen, hebben zij minder rechtsbescherming en worden ze eerder slachtoffer van woningmarktdiscriminatie. Het kabinet wil daarom dat internationale studenten een „passend” huurcontract krijgen en dat er meer transparantie komt over de huurprijzen.

Tenslotte wil het kabinet voor alle studenten zorgen voor betaalbare huurprijzen. Het wetsvoorstel ‘Goed verhuurderschap’, dat in juni 2021 is ingediend, moet gemeenten de mogelijkheid geven te handhaven op te hoge huurprijzen. Binnen een jaar na ondertekening van dit voorstel moeten onder meer gemeenten richtlijnen ontwikkelen voor betaalbare huren voor studentenwoningen.

