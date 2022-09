Oud-Shell-topman: spijt dat we in 2013 niet iets minder gas wonnen

Dick Benschop, oud-directeur van Shell Nederland, heeft achteraf spijt dat hij in december 2012 niet gevraagd heeft naar de „ruimte” die er was om de gaswinning te beperken. De oliebedrijven hadden misschien hun license to operate (het draagvlak bij de Groningse bevolking om gas te winnen) behouden als ze de gaskraan iets hadden dichtgedraaid - in plaats van verder open. De oliebedrijven hadden zich dat financieel best kunnen veroorloven, zei Benschop donderdagmiddag tegen de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag die de gaswinning in Groningen onderzoekt.

Een tweede punt waar Benschop spijt van heeft, is dat het niet gelukt is om de Groningers meer te betrekken in de besluitvorming over de gaswinning, en meer te laten meeprofiteren. Hij heeft naar eigen zeggen begin 2015 wel een voorstel gedaan om de provincie toe te laten tot de vergaderingen van de zogenoemde Maatschap Groningen, waarin de belangrijkste besluiten over de gaswinning werden genomen, maar dat liep op niets uit. Een „gemiste kans”, zegt Benschop, want misschien had de gaswinning langer kunnen doorgaan als de Groningers meer zeggenschap hadden gekregen over de gaswinning en de versterking van hun huizen.

Twee petten

De Tweede Kamerleden die hem verhoorden wilden van Benschop vooral weten hoe het kon dat hij op de middag van 13 december 2012 had ingestemd met het plan van gashandelsbedrijf GasTerra om in 2013 méér gas te winnen, terwijl hij diezelfde ochtend nog had gehoord dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwde dat de gaswinning véél risicovoller was dan tot dan toe werd gedacht.

Benschop, die in de periode 2011-2016 president-directeur van Shell was, zat op die dertiende december in 2012 met twee petten op. ‘s Ochtends had hij een vergadering met de Maatschap Groningen, het gremium waarin de oliebedrijven samen met staatsbedrijf EBN de belangrijkste besluiten namen over de gaswinning. Die ochtend discussieerden de leden over de bevindingen van het SodM. De toezichthouder had na de zware aardbeving in Huizinge, op 16 augustus 2012, geconcludeerd dat het aardbevingsrisico groter was dan gedacht en dat het ook onveiliger was voor de Groningers.

In de middag van 13 december 2012 zat Benschop bij een andere vergadering, de raad van gelegeerd commissarissen van GasTerra. Daar stemde hij in met het businessplan van GasTerra om 48,9 miljard kuub gas te verhandelen, meer dan in 2012. De parlementaire enquêtecommissie vond het onbegrijpelijk dat hij dat besluit nog diezelfde middag had genomen, zo bleek uit de vragen die de Kamerleden stelden.

Maar volgens Benschop was zijn inzicht op dat moment „dat de hoogte van de maximale aardbeving niet door de productie op dat moment beïnvloed zou worden. Wel de frequentie”, zei Benschop. Bovendien was het „lastig” dat het SodM met een andere visie kwam dan bijvoorbeeld het KNMI, dat volgens Benschop werd gezien als „dé autoriteit op het gebied van seismiciteit”. Hij meende dat het beter was als de deskundigen eerst met elkaar tot overeenstemming zouden komen; dan konden nieuwe gasbesluiten daarop gebaseerd worden. Ook TNO en deskundigen van de NAM zouden zich moeten buigen over het veiligheidsvraagstuk. Hij vond het „verantwoord” om een jaar te nemen voor onderzoek en daarna pas een besluit te nemen over de hoogte van de gaswinning.

Onrealistisch getal

Het SodM adviseerde in januari 2013 om de gaswinning zo snel mogelijk te verlagen naar 12 miljard kuub. Toenmalig minister van Economische Zaken Minister Henk Kamp (VVD) besloot echter, in overleg met zijn ambtelijke top en de oliebedrijven, om niet in te grijpen. In plaats daarvan stelde hij veertien onderzoeken in naar de gaswinning. Benschop vond de 12 miljard die het SodM destijds noemde ook nu nog „een onrealistisch getal”. Een productieverlaging zou „nogal consequenties” hebben gehad, zowel voor de internationale markt als voor Nederlandse huishoudens, zei hij.

Toch had hij spijt dat hij zich niet verdiept heeft in de mogelijkheden de gaswinning een beetje te verlagen, want inmiddels is duidelijk dat dat wel degelijk een optie was. GasTerra had dat onderzocht. In plaats daarvan ging de gaskraan in 2013 verder open, zelfs naar boven de 53 miljard kuub, een feit dat veel kwaad bloed zette bij de Groningse bevolking en hun bestuurders. „Ik zou willen dat ik op dat moment die vraag gesteld had. Want dit feit heeft natuurlijk een verwoestende uitwerking gehad op de discussie over Groningen”, zei Benschop.

