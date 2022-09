Ik mocht deze zomer weer graag in onze stadsparken zitten – we hebben er vele en met de meeste is weinig mis. Maar wat is nu het ultieme ‘zitten’? Ik versta daaronder: tot rust komen, en die rust onderga je pas goed als het vlakbij druk is. Even bijkomen: dat idee. Om je heen kijken, in stilte het geluk ondergaan. In buitenlandse steden gaat dat vaak vanzelf. Na eindeloos te hebben rondgezwalkt is er opeens een fijn bankje in een park.

Afgezonderd door bomen en struiken van het razend verkeer staat de klok stil, een mus hipt door het gras, een eend kwaakt, je brein kalmeert. Zo herinner ik me Inner Temple Gardens, hartje Londen. Zomaar ineens verborgen in het groen: helemaal zen op een hectische middag.

Le jardin des Rosiers in Parijs, ook zoiets. Verrukkelijk eenvoudig waar alles zojuist nog ingewikkeld was.

Wat zulke plekken verenigt: er is geen moer te beleven. Het zijn instant-paradijsjes omgeven door stadse herrie. Vraag is dan: waar ‘zit’ je in Amsterdam het beste?

Zodra het kwik boven de twintig graden komt verandert Amsterdams bekendste park mij te snel in een festivalterrein

Het Westerpark? Zit al jaren in de lift, maar volgens bovenstaande criteria in neerwaartse richting. De groene lappendeken naast de Staatsliedenbuurt is eerder rusteloos dan kalmerend. Te veel feestvierend volk, te veel cafés en restaurants. Plus een snelgroeiende kudde e-bikes die je het leven zuur maakt.

Het Vondelpark dan. Niet echt. Zodra het kwik boven de twintig graden komt verandert Amsterdams bekendste park mij te snel in een festivalterrein.

Het naburige Rembrandtpark heeft een hoog ‘even bijkomen’-gehalte, maar ja: waarván zou je daar bij de Westring moeten bijkomen? Hetzelfde geldt eigenlijk voor alle parken buiten de ringweg en in Noord. Ook het Flevopark in Oost valt af: kalmte genoeg, maar daaromheen te weinig heksenketel om je naar een stil bankje te doen verlangen.

Park Frankendael komt meer in de richting. Charmant en overzichtelijk, een lustoord in de Watergraafsmeer. Maar dan zou de omgeving wat hectischer moeten zijn. Iets soortgelijks gaat op voor het Beatrixpark in Zuid. Prima locatie om tot jezelf te komen, maar het contrast met de buurten eromheen kan bepaald scherper.

Het Oosterpark? Reuring genoeg daar bij de Linnaeusstraat, en toch, werkelijk beschut is het park vaak nauwelijks. Het kleine fraaie Wertheimpark is mij eveneens te open.

Het Sarphatipark! Dat ligt aanlokkelijk vreedzaam langs de altijd onrustige Ceintuurbaan. Er zijn plekjes om op je gemak een boek te gaan lezen, juist omdat de drukte alom dichtbij – maar niet echt meer merkbaar – is. De Inner Temple Gardens van Amsterdam.

Oké. Maar. Écht volmaakt ‘zitten’ doe je pas in het…

Erasmuspark. Niet beroemd, geen toeristen – een fijne oase in het almaar vitalere Amsterdam-West. Zo laag gelegen langs de Jan van Galenstraat dat je er haast overheen kijkt. Er is geen zak te doen. Welgeteld één afhaaltentje. De kunstzinnige bloementuin Miracle Garden wacht er stilletjes en geduldig op haar bezoekers.

De ‘Jardin des Rosiers’ in Bos & Lommer!

Gaat dat zien, maar niet met z’n allen tegelijk graag.

Auke Kok is schrijver en journalist.