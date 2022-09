Onrust over grotere terrassen in de hoofdstad

In de meer dan zestig jaar dat Het Lieverdje de wacht houdt op het Spui in Amsterdam, was het standbeeld stille getuige van maatschappelijke onrust en stadse fratsen. De Provo’s kwamen bijeen rond het bronzen straatschoffie, het werd gekidnapt, versierd en omver gereden. Wie tot twee jaar geleden het kunstwerk wilde bewonderen kon dat doen vanaf de bankjes op het plein.

Maar sinds corona staat Het Lieverdje ingeklemd tussen de stoeltjes en tafeltjes van Hoppe en Café Luxembourg. Alleen de oplettende kijker ziet het beeld nog staan, tussen bloembakken en lichtsnoeren. De openbare bankjes zijn richting de straat gedraaid om plaats te maken voor de horeca. Wie nog van het Spui wil genieten betaalt nu een paar euro voor een stoel en een kop koffie. Fietsers, scooters en voetgangers vechten intussen om de ruimte op straat: van de stoep is weinig meer over.

„De geschiedenis leert dat elke millimeter die door de horeca in beslag is genomen nooit meer wordt teruggegeven”, zegt Walther Schoonenberg, secretaris van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), terwijl hij van het Spui naar het Singel wandelt. Op de Heibrug blijft hij staan, wijzend naar de stoelen en tafels op de brugvleugel. „Waar het terras nu staat waren eerst parkeervakken. Op zich is het goed dat die auto’s daar weg zijn, maar de ruimte die vrijkomt wordt steeds gelijk weer vol gezet. Het is al erg genoeg dat voetgangers niet meer over de stoep kunnen lopen, maar je wordt zo ook verplicht om een drankje te bestellen als je aan de kade wilt zitten. ”

Walther Schoonenberg, tussen Spui en Singel: „Je wordt verplicht om een drankje te bestellen als je aan de kade wilt zitten.” Foto Pepijn Kouwenberg

Bij hoge uitzondering

Tijdens de coronapandemie gaf burgemeester Femke Halsema horecagelegenheden bij hoge uitzondering toestemming om hun terrassen uit te breiden. Uitbaters konden zo hun misgelopen inkomsten enigszins terugverdienen en terrasbezoekers genoten op veilige afstand van elkaar van hun drankje. Op 31 oktober loopt dat uitzonderlijke beleid af, kondigde Halsema deze zomer aan.

Maar als het aan het nieuwe college ligt is dat nog maar de vraag. In het coalitieakkoord van mei staat dat het stadsbestuur ernaar streeft „waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten”. Halsema, die zich hard maakt voor een minder druk en toeristisch Amsterdam, leek verrast door deze passage.

Inmiddels roeren bewoners en organisaties zich in het debat. Het zou weleens druk kunnen worden op de acht informatieavonden over het terrassenbeleid die de gemeente deze maand organiseert. In drie stadsdelen zijn die al geweest; komende maandag, dinsdag en woensdag komen de overige stadsdelen aan de beurt (met Centrum die laatste avond, in de Zuiderkerk).

Het Spui met de ‘coronaterrassen’: alleen de oplettende kijker ziet Het Lieverdje nog staan, tussen bloembakken en lichtsnoeren. Foto Pepijn Kouwenberg

De zorgen over de coronaterrassen zijn divers. De VVAB en haar achterban maken zich druk om de teloorgang van het ‘beschermd stadsgezicht’ van Amsterdam: de karakteristieke grachten, singels en pleinen zijn volgens de vereniging geen plekken die ten prooi moeten vallen aan smakeloze plastic tafels en parasols. „Ik ben niet per definitie tegen terrassen”, nuanceert Schoonenberg. „Maar waarom moet elke vrije centimeter gelijk naar de horeca?”

‘Minachting voor de voetganger’

Ook bij de Voetgangers Vereniging Nederland klopten bezorgde leden aan: „Al jaren heerst er minachting voor de voetganger in de stad. Er bestaat wel een uitgebreide terrassennota, maar geen voetgangersnota”, zegt voorzitter Patty Muller. „Nu bepaalt het terras hoeveel plek er overblijft voor de voetganger. Dat zou andersom moeten zijn. De openbare ruimte is inmiddels onbegaanbaar voor mensen die slecht ter been of op leeftijd zijn.”

Een voorbeeld van hoe het ook kan? Walther Ploos van Amstel, lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam en ondertekenaar van een protestbrief over het terrassenbeleid, wijst naar de Reguliersdwarsstraat. Daar gaan voetgangers en terrassen harmonieus samen, dankzij een verbod op fietsers en automobilisten. „Het is een kwestie van keuzes maken. De straten zijn nu eenmaal niet van elastiek.”

Ook Patty Muller en Walther Schoonenberg zien liever terrassen op parkeervakken dan op de stoep. „Maar ook dan blijft het vraagstuk van de leefbaarheid overeind”, zegt Muller. „Er zit een grens aan hoeveel herrie, troep en patatvreterij je wilt hebben in de stad.”