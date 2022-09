Onderzoek naar zorginstanties rond verdachte van moord op 9-jarige Gino

Toezicht Sociaal Domein, een samenwerkingsverband van vier inspecties, gaat onderzoek doen naar de vraag in hoeverre Donny M., de 22-jarige man die verdacht wordt van het ontvoeren en doden van de 9-jarige Gino, „passende begeleiding, ondersteuning en zorg” heeft gekregen. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd donderdag bekendgemaakt. Eerder werd bekend dat Donny M. een zedenverleden heeft en twee jaar onder toezicht stond.

Gino verdween op 1 juni dit jaar uit een speeltuin in Kerkrade. De autoriteiten startten een zoekactie naar de jongen en drie dagen later, op aanwijzing van M., werd het lichaam van Gino gevonden in een tuin in de buurt van de speeltuin. De 22-jarige M. was de nacht ervoor opgepakt in verband met betrokkenheid bij de verdwijning van de jongen.

M. werd in 2017 veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruik van zeker één van hen. M. kreeg voor dit misdrijf 139 dagen jeugddetentie opgelegd, gelijk aan de duur van zijn voorarrest. Ook veroordeelde de rechtbank hem voorwaardelijk tot opname in een justitiële jeugdinrichting, met een proeftijd van twee jaar. Het onderzoek moet nu in kaart brengen wat er niet goed ging bij die begeleiding zodat er in de toekomst lessen uit de casus getrokken kunnen worden.

Een samenwerkingsverband van vier overheidsinspecties in het sociaal domein doet het onderzoek in samenwerking met de toezichthouder van de gemeente Sittard-Geleen, omdat verschillende organisaties uit hun domein betrokken zijn geweest bij de verdachte. Naar verwachting komt het rapport begin volgend jaar uit.

