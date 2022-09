OM seponeert zaak tegen Stichting Hulptroepen, onderzoek tegen Van Lienden en co gaat wel door

Het Openbaar Ministerie seponeert de zaak tegen de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) van Sywert van Lienden. Volgens het OM ontbreekt het „maatschappelijk belang” om de stichting en de daaraan gelieerde Hulptroepen Alliantie BV (HA BV) verder te vervolgen. De stichtingen spelen een belangrijke rol in het strafrechtelijk onderzoek naar de zogeheten mondkapjesaffaire. Het strafrechtelijk onderzoek tegen de voormalige bestuurders van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel, hun persoonlijke holdings en Relief Goods Alliance wordt wel voortgezet, aldus het OM.

De ex-bestuurders worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. De stichtingen zijn volgens het OM door de aantijgingen richting de oud-bestuurders al voldoende getroffen. Daarnaast heeft het nieuwe bestuur van de SHA aangegeven „schoon schip” te willen maken nadat het oude bestuur is ontslagen, stelt het OM.

Bv Relief Goods Alliance

De Stichting Hulptroepen Alliantie werd in het voorjaar van 2020 opgericht om tijdens de coronacrisis mondkapjes naar Nederland te importeren. Kort daarna werd de bv Relief Goods Alliance opgericht, waarmee uiteindelijk een mondkapjesdeal met de overheid van 40 miljoen euro werd gesloten. De bestuurders hielden de schijn op dat de stichting geen winst wilde behalen, maar de bestuurders hielden gezamenlijk ruim 20 miljoen euro over aan de deal.

De rechtbank van Amsterdam besloot in juli om van Lienden en Damme te ontslaan als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie. Van Gestel trad in 2020 zelf terug als bestuurder. Wouter Jongepier is aangesteld als nieuwe bestuurder en hij heeft van de rechtbank de opdracht gekregen om te onderzoeken of hij de door Van Lienden en compagnons opgestreken miljoenen terug kan vorderen.

