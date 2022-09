NPO betaalt muzikanten voortaan minimumvergoeding voor optredens

De NPO gaat artiesten en muzikanten voortaan een minimumvergoeding voor optredens in haar programma’s betalen. Het gaat om een standaardvergoeding voor gemaakte reiskosten , een eventuele vergoeding voor de maaltijd en daarnaast wordt een tarief gehanteerd van 250 euro per artiest en 1.000 euro per band of groep.

Vanaf 1 oktober 2022 gaat het nieuwe beleid in, dat de NPO instelt na gesprekken met belangenverenigingen Ntb/Kunstenbond en BAM! Popauteurs. Die laatste had een meldpunt ingesteld waar muzikanten anoniem konden aangeven of ze wel of niet betaald kregen bij optredens voor een programma van de NPO.

De uitkomsten van dat meldpunt maakten duidelijk dat artiesten en muzikanten vaak worden gevraagd op te treden in televisieprogramma’s van de NPO, zonder daarvoor een eerlijke vergoeding te krijgen. Het overgrote deel kreeg zelfs geen enkele vergoeding voor optredens bij toonaangevende radio- en televisieprogramma’s. Volgens BAM! durfden artiesten zelf vaak niets te zeggen van het gebrek aan eerlijke vergoeding, uit angst om niet meer teruggevraagd te worden. Zo’n 120 artiesten namen eraan deel.

„Wij hechten eraan om muzikanten en artiesten een redelijke en billijke vergoeding te betalen wanneer ze optreden in van onze programma’s,” zegt Frederieke Leeflang, voorzitter van de Raad van Bestuur NPO in een persbericht. Arriën Molema van BAM! zegt in een apart persbericht blij te zijn dat de resultaten van hun meldpunt serieus zijn genomen. „Muzikanten komen uiteraard graag optreden bij de publieke omroep, maar muziek is niet gratis. Daarom is het goed dat de NPO haar verantwoordelijkheid neemt en muzikanten een eerlijke vergoeding gaat betalen.”

De afgesproken vergoeding is een vertrekpunt waarvan kan worden afgeweken. Volgens de NPO is het lastig om een uniform tarief te hanteren, schrijft het: „Iedere situatie is immers anders. Zo is de vergoeding voor een beginnend artiest vanzelfsprekend lager dan die voor een gevorderde artiest. Ook de geïnvesteerde tijd van de artiest verschilt van geval tot geval. Het speciaal voor een programma een nummer componeren en uitvoeren rechtvaardigt bijvoorbeeld een hoger tarief dan een kort optreden, waarbij een reeds bestaand, eigen nummer wordt gespeeld.”