Pakketjes tegen de verspilling

In supermarkten wordt 1,6 procent van het voedsel verspild. Weinig? Het zijn miljoenen kilo’s die vaak nog prima te eten zijn, maar de houdbaarheidsdatum naderen of uit het assortiment gaan. Albert Heijn heeft nu ‘overblijverspakketten’: vega, bakkerij of een verrassing, voor een derde van de prijs. Je kunt zeggen dat AH verspilling aan de achterkant moet oplossen of dat houdbaarheidsdata soepeler moeten, maar deze dozen zijn wel dapper, want supermarkten houden niet van ouwe meuk in de zaak en concurrentie met de beste prijs. Nu de klant nog. Want het meeste eten verspillen we thuis.

Nieuwsbrief NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven