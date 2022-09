Menigte verzamelt zich bij Buckingham Palace, voormalig premiers bewijzen eer aan Elizabeth

De lichten van de Eiffeltoren in Parijs blijven donderdagavond uit als „eerbetoon” aan de overleden Elizabeth. Dat heeft de Parijse burgemeester Anne Hidalgo donderdagavond op Twitter gezegd . In het bericht zegt ze verder dat ze het „enorme verdriet” van Parijzenaren heeft overgebracht aan de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Frankrijk, Menna Rawlings.

Like so many of you, Michelle and I are grateful to have witnessed Her Majesty’s dedicated leadership, and we are awed by her legacy of tireless, dignified public service. Our thoughts are with her family and the people of the United Kingdom at this difficult time. https://t.co/sbID222iSQ

Voormalig president Barack Obama heeft in een verklaring op Twitter laten weten dankbaar te zijn getuige te zijn geweest van „het toegewijde leiderschap van Hare Majesteit”. Ook zegt hij dankbaar te zijn voor het feit dat hij en zijn vrouw Michelle haar persoonlijk hebben gekend. Toen zij net aantraden als president en first lady verwelkomde zij hen met „open armen en buitengewone vrijgevigheid”.

In totaal ontmoette Elizabeth veertien Amerikaanse presidenten. „Ze hielp Amerikanen met het herdenken van de tweehonderdste verjaardag van onze onafhankelijkheid en ze was solidair met de VS tijdens onze donkerste dagen na 9/11.”

Biden en zijn vrouw Jill ontmoetten de koningin voor het eerst in 1982, toen ze als onderdeel van een Senaatsdelegatie naar het Verenigd Koninkrijk reisden, staat in het statement. „Ze charmeerde ons met haar humor en ontroerde ons met haar vriendelijkheid. Ze deelde genereus haar wijsheid met ons.”

In een officiële verklaring heeft de Amerikaanse president Joe Biden zijn relatie met koningin Elizabeth herdacht. „Ze was meer dan een monarch. Ze definieerde een tijdperk. Haar nalatenschap zal groot opdoemen in de pagina’s van de Britse geschiedenis en in het verhaal van onze wereld.”

Kleinzoon Harry is nu ook in Schotland, maar heeft geen afscheid kunnen nemen

Ook Harry, kleinzoon van Elizabeth II, heeft inmiddels Balmoral Castle bereikt. In dat Schotse kasteel is de koningin overleden; hij heeft haar niet meer in leven kunnen zien. Haar kinderen, onder wie opvolger Charles, hadden zich daar al eerder naartoe gespoed, of waren al aanwezig. Ook kroonprins William, de broer van Harry, is daar al. Volgens Britse media is niet bekend welke familieleden afscheid hebben kunnen nemen van Elizabeth.

Harry, die de titel draagt van hertog van Sussex, is per toeval in het Verenigd Koninkrijk. Hij woont met zijn vrouw Meghan Markle, met wie hij in 2018 trouwde, in de Verenigde Staten en heeft afstand genomen als senior-lid van het Britse koninklijk huis.

Het stel is in het VK vanwege gepland liefdadigheidswerk en was in Londen. Meghan Markle is niet meegereisd naar Schotland. De Britse omroepen ITV en BBC melden dat Harry rond negen uur ‘s avonds (Nederlandse tijd) bij Balmoral aankwam. Harry heeft zich in eerdere interviews liefdevol uitgelaten over zijn relatie met Elizabeth.