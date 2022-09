Nederlandse dozenmaker komt voor 1 miljard in handen van papiergigant

Spruiten en bloemkool had hij in overvloed, maar waar moest hij ze in vervoeren? Nadat groenteteler Henk de Jong eind vorige eeuw brak met de groenteveiling, mocht hij ook niet langer hun dozen en kisten gebruiken. Hij besloot ze daarom maar zelf te gaan maken. De Jong kocht een ‘opzetmachine’ en vouwde daarmee zijn eigen kartonnen groentekratten in elkaar.

Door zijn ervaring als teler wist De Jong precies waar een goede doos aan moest voldoen. Dat zagen ook andere telers in zijn omgeving, en dus klopten zij een voor een bij de Zuid-Hollander aan. De Jong besloot zich volledig op karton te storten. Ruim 25 jaar later is het bedrijf dat hij oprichtte uitgegroeid tot een van de grootste fabrikanten van golfkarton verpakkingen in de Benelux.

Deze donderdag werd bekend dat De Jong Packaging overgaat in andere handen. Het familiebedrijf gaat op in Stora Enso, een van de grootste bosbouw- en papierbedrijven van de wereld, met een omzet van ruim 10 miljard euro en meer dan 22.000 werknemers. De Fins-Zweedse gigant betaalt naar eigen zeggen dik één miljard euro voor het kartonbedrijf van De Jong, dat gevestigd is in het Zuid-Hollandse De Lier.

Explosieve groei van markt

Met de overname breidt Stora Enso uit in een markt die de laatste jaren explosief groeit. Doordat consumenten in coronatijd veel meer vanuit huis zijn gaan bestellen, is er grote vraag naar goed verpakkingsmateriaal. Het golfkarton, waarin De Jong is gespecialiseerd, is een veelgebruikte optie. De constructie van één of meerdere gegolfde kartonlagen, ingeklemd tussen vlakke buitenwanden, is niet alleen licht en goedkoop, maar ook sterk en stootbestendig.

Hoe snel die vraag toeneemt, blijkt wel uit de cijfers van De Jong Packaging. Het bedrijf verwacht dit jaar een omzet van ongeveer 1 miljard euro te behalen, meldt Stora Enso in een toelichting. Twee jaar geleden was dat nog 326 miljoen. De brutowinst van het Zuid-Hollandse bedrijf, waar zo’n 1.300 mensen werken, moet eind dit jaar uitkomen op een kleine 120 miljoen euro.

Zelf is Stora Enso ook actief in het golfkarton. Op dit moment maakt het concern jaarlijks zo’n 1,2 miljard vierkante meter, maar door de overname van De Jong groeit die productie naar 2 miljard vierkante meter. Volgens de Europese branchevereniging besloeg de Europese markt 50 miljard vierkante meter in 2020. Dat de Scandinaviërs een overname verkiezen boven zelf uitbreiden, is omdat „lokale aanwezigheid” cruciaal is om succes te hebben in de versplinterde Europese kartonmarkt, zo schrijven de kopers.

De Jong heeft bijvoorbeeld al „een sterke aanwezigheid” en „een indrukwekkende klantenkring” in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, stelt Stora-topvrouw Annica Bresky in de verklaring. Dat zijn markten waar de Scandinaviërs met hun golfkarton op dit moment nog niet actief zijn.

Ook voor De Jong Packaging heeft de overname voordelen, zegt oprichter Henk de Jong in een toelichting. Beide bedrijven hebben ambitie om te groeien, en ze „vullen elkaar aan”. De bedrijven verwachten de overname begin volgend jaar te kunnen afronden. Daarvoor is eerst nog wel goedkeuring nodig van de mededingingsautoriteiten en de ondernemingsraden.