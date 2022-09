Na dood ex-topman Tata barst in India discussie los over de rampzalige verkeersonveiligheid

In India vallen gemiddeld 18 doden per uur in het verkeer, wat het tot een van de gevaarlijkste autolanden ter wereld maakt. Nu de bekende industrieel Cyrus Mistry afgelopen zondag bij een crash omkwam, is een discussie over de verkeersveiligheid voor het eerst in volle hevigheid losgebarsten. De ex-topman van het Tata-concern kwam om toen de auto waar hij in zat op een vangrail reed bij Mumbai. Hij droeg geen autogordel, volgens de lokale autoriteiten. „Het te vroege overlijden van Cyrus Mistry is schokkend”, liet premier Narendra Modi na het ongeluk in een statement weten. Minister van Transport Nitin Gadkari suggereerde dat zijn regering strenge maatregelen zou gaan nemen. Zo moeten er meer controles komen op het dragen van gordels en moeten automakers verplicht een geluidje laten klinken wanneer iemand zijn of haar gordel niet om heeft.

Ook wil Gadkari meer dan twee airbags verplicht stellen. In India zijn deze alleen verplicht voor de twee stoelen voorin een auto. Dit wordt vaak toegeschreven aan de invloed van ’s lands grootste autobouwer Maruti Suzuki, een Indiase dochter van het Japanse merk. Het bedrijf verzet zich al jaren tegen het verplicht stellen van meer airbags, met het argument dat dit auto’s duurder maakt. Daardoor zouden ze niet meer te betalen zijn voor minder welvarende Indiase consumenten. In India komen jaarlijks 150.000 mensen om in het verkeer. Één op de tien wereldwijde verkeersdoden valt in het land.

In de nasleep van het ongeluk hebben sommige experts en autorijdersverenigingen ook hun kritiek geuit op de slechte staat van de Indiase wegen. De plek waar het ongeluk plaatsvond zou een zeer onoverzichtelijk stuk weg geweest zijn, aldus een woordvoerder van een Indiase automobilistenvereniging tegen lokale media.

Mistry (54) zat tijdens de crash met drie anderen in de auto. Twee inzittenden werden gewond naar het ziekenhuis gebracht, Mistry en een andere overleden ter plaatse.

Mistry, die van Iers-Indiase afkomst was, gaf tussen 2011 en 2016 leiding aan het Tata Sons-concern.