Aan de overkant zwoegt hij tegen de wind in. Met zo’n Thuisbezorgd-tas op zijn rug. Youssef. Gedurende een jaar was ik zijn mentor. Als ik ’s ochtends inlogde bij Teams had ik minstens tien berichtjes van deze nachtuil. Intensief contact hadden we, Youssef en ik. Als hij passeert, zitten mijn mondhoeken bij mijn oren en wapper ik mijn arm enthousiast uit de kom. Youssef trekt ter herkenning zijn wenkbrauw een millimeter op en tilt kort zijn wijsvinger van het stuur.

