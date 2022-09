Met kwikzalf over water lopen

Welk scheikundig element spreekt op het blote oog nou meer tot de verbeelding dan kwik? Het heeft iets magisch, met dat zilverschijnende, glibberige uiterlijk. Dat karakter komt ook mooi terug in de oude benaming kwikzilver.

Aan kwik zijn eeuwenlang bijzondere krachten toegedicht. Met kwikzalf op de voeten zou je over water kunnen lopen. Fameus is Qin Shi Huang (259-210 v.Chr.), de eerste keizer van een verenigd China, die frequent wijn en honing nuttigde waaraan het roodzilveren kwiksulfide – het meest voorkomende kwikerts – was toegevoegd. Het zou hem onsterfelijk maken. Helaas, het vergiftigde hem juist.

Het is die giftigheid waarmee kwik nu wordt geassocieerd. Het element heeft daardoor veel van zijn glans verloren.

Onterecht, want het is fascinerend spul. Het is het enige metaal dat bij kamertemperatuur vloeibaar is. Het is ook ongelooflijk dicht. Lood drijft erop. In een zwembad met kwik zak je slechts een paar centimeter weg. En nog zo’n bijzondere eigenschap: bij stijgende temperaturen zet kwik heel gelijkmatig uit. Zo ontwikkelde Daniel Fahrenheit de kwikthermometer.

Zuiveren van goud

Kwik vormt ook makkelijk legeringen, met metalen zoals goud, zilver en tin. Van die eigenschap wordt dan weer gebruik gemaakt bij het mijnen en zuiveren van goud. En tandartsen vulden gaatjes lange tijd met een amalgaam van kwik met zilver, tin en/of koper.

Kwik is een van de weinige elementen die op basis van hun scheikundige aanduiding moeilijk vallen af te leiden. Na is natrium, Si is silicium. Maar Hg? Het komt van het Griekse hydrargyros, een samenvoeging van hydor (water) en argyros (zilver).

En kwik is dus ook giftig. Daarom is het sinds 2008 steeds meer uit onze levens verbannen. Dat is vrij laat, want de eerste gevallen van kwikvergiftiging zijn al in 1865 beschreven. In te hoge concentraties blijkt het element schadelijk, voor het zenuwstelsel, hart en bloedvaten en het afweersysteem. Het meest toxisch is de verbinding methylkwik, die in bodem en water kan worden gevormd door micro-organismen. Het hoopt zich op in de voedselketen, en kan in vis en schelpdieren gevaarlijke concentraties bereiken.

Daarom heeft de EU maximumgehalten aan kwik vastgesteld voor voedingsmiddelen. Daarnaast zijn er verboden voor kwikhoudende batterijen, thermometers en barometers. En sinds 2018 is kwik in tandheelkundige amalgamen verboden voor kwetsbare patiënten, onder andere kinderen.

Het heeft de uitstoot binnen de EU fors teruggebracht. De belangrijkste hedendaagse bronnen zijn kolencentrales en de productie van ijzer, staal en cement. Maar kwik blijft Europa ook vanuit het buitenland nog binnenwaaien. Volgens het Europees Milieuagentschap is de concentratie kwik nog steeds te hoog in 46.000 van de 110.000 rivieren, meren en plassen, waardoor dieren schade oplopen.

Kwik blijft ook opduiken in de winkelschappen. Afgelopen maart waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nog voor illegale huidbleekmiddelen.

Het kan verkeren. In de 15de eeuw werden mensen met syfilis ingesmeerd met een kwikzalf, en als dat niet werkte werden ze boven een bad met kwikdamp gezet.