Queen Elizabeth II overleden, familie aanwezig bij Schots zomerverblijf

Het Nederlandse Koninklijk Huis zegt met „diep respect en grote affectie” Elizabeth II te gedenken. „Standvastig en wijs stelde zij haar lange leven in dienst van het Britse volk. Wij voelen ons sterk verbonden met het Verenigd Koninkrijk en met de Koninklijke Familie en delen in hun verdriet.”

Familie Elizabeth trok naar haar kasteel op middag overlijden

Prins William, prins Andrew en prins Edward arriveerden donderdag rond 17.00 uur lokale tijd op Balmoral Castle, het Schotse zomerverblijf van hun moeder, Queen Elizabeth II. De vrouw van prins Edward, Sofie, was eveneens naar het kasteel in het Schotse Aberdeenshire getrokken, waar Elizabeths oudste zoon en troopopvolger prins Charles al aanwezig was, samen met zijn vrouw Camilla en zus, prinses Anne.

Prins Harry was, zonder zijn vrouw Meghan, eveneens onderweg. Prins Williams vrouw, Kate, is met hun kinderen in Windsor gebleven. Of de familie aanwezig was bij het overlijden van Elizabeth is vooralsnog niet duidelijk. Het precieze tijdstip van haar dood heeft Buckingham Palace nog niet bekendgemaakt.