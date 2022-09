Integriteitscommissie VVD ziet geen onregelmatigheden bij aanstelling Onno Hoes

De integriteitscommissie van de VVD heeft vastgesteld dat er geen aanwijzingen zijn gevonden die wijzen op belangenverstrengeling van waarnemend partijvoorzitter Onno Hoes. Ook zijn er geen onregelmatigheden gevonden rondom zijn aanstelling, schrijft de VVD in een rapport dat donderdag openbaar is gemaakt.

Eind augustus stelde de VVD een intern onderzoek naar Hoes in nadat de integriteitscommissie van de VVD op basis van een melding had geconcludeerd dat er genoeg reden was om te onderzoeken of de procedure rondom zijn kandidatuur als partijvoorzitter eerlijk was verlopen. De commissie heeft onderzocht of Hoes wel goed gescreend is en of hij als waarnemend voorzitter al bij topvergaderingen van de VVD had mogen zitten, gezien zijn voorzitterschap bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Uit onderzoek blijkt nu volgens de VVD dat voor beide verdenkingen geen bewijzen bestaan. De functie van partijvoorzitter is onbetaald en het komt vaak voor dat de voorzitter daarnaast andere functies vervult. „Ook in het verleden is dat steeds zo geweest”, aldus de commissie. Het gevolg hiervan is dat er (schijn)belangenverstelling kan ontstaan, aldus het rapport Het risico daarop is groter als de voorzitter een politieke functie bekleedt, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden dat „de heer Hoes zich bij de uitoefening van zijn functie heeft laten leiden door andere belangen”. De combinatie van functies is dan ook „niet in strijd met de vuistregels van de partij”.

Wel is commissie van mening dat er door het hoofdbestuur van de VVD onvoldoende afspraken zijn gemaakt met Onno Hoes om de schijn van belangenverstelling te voorkomen. In de toekomst moet de combinatie van functies duidelijker benoemd en vastgelegd worden.

Correctie (8 september 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Onno Hoes partijvoorzitter is van de VVD. Hij echter nog waarnemend partijvoorzitter. Dat is hierboven aangepast.

Lees ook dit nieuwsbericht: Integriteitscommissie VVD onderzoekt kandidatuur partijvoorzitterschap Onno Hoes