‘Ik laat Louna van alles zien, horen en doen’

„Het gaat half goed met mij. Enerzijds voel ik dat ik steeds steviger in m’n schoenen kom te staan. Anderzijds ben ik nog niet klaar met dingen die in mijn verleden zijn gebeurd. Mijn baan ben ik kwijtgeraakt. Mijn relatie is stukgelopen. In 2016 is een jongere broer van mij uit het leven gestapt. Hij is lang psychisch ziek geweest. Het verdriet om hem is er nog steeds.

„Je mag gerust weten: ik heb ook momenten gehad waarop ik m’n leven te zwaar vond om ervoor uit m’n bed te komen. Gelukkig weet ik weer wat mijn leven zin geeft. Dat is mijn passie voor de natuur. En vooral, in de allereerste plaats: Louna, mijn dochter. Eind oktober wordt zij tien jaar.

„Ik ben altijd een buitenkind geweest. Ik ben opgegroeid aan de rand van de stad. Voorbij onze buurt begon de wereld van weilanden en bos. Daar heb ik eindeloos rondgedwaald en hutten gebouwd. Daar ontstond mijn fascinatie voor alles wat leeft en groeit.

„Van huis uit en op de lagere school heb ik dat meegekregen. Met m’n pa ’s ochtends om zes uur naar buiten: posten in een bos om vossen te zien.

„Een studiebol ben ik nooit geweest. Mijn moeder zag dat ik ongelukkig was op de havo. Op een dag vroeg ze wat ik wilde. Ik zei: ‘Buiten zijn. Met m’n handen werken.’ Zij regelde meteen dat ik van de havo naar de tuinbouwschool kon overstappen.

„In het begin ben ik daar flink uitgedaagd door klasgenoten. Zo van: we zullen dat havo-klantje wel ’s effe mores leren. Met mijn grote mond wist ik me te handhaven. Ik heb er de tijd van mijn leven gehad.

„Na die school ben ik aan verschillende opleidingen begonnen. Weinig heb ik afgemaakt. Ik kwam terecht in de kraakbeweging. Ik werd een strijder tegen vastgoedspeculatie. Ik ging onderzoek doen naar de boekhouding van die speculanten.

„Omstreeks 1998 kwam ik terecht in de wereld van de tentenbouw, bij bedrijven die tenten en podia verhuurden voor evenementen: Lowlands, Dance Valley, enzovoorts. Jarenlang heb ik Oerol op Terschelling meegemaakt: opbouwen, festival meemaken en weer afbreken. Een jaar of tien heb ik in die sector gewerkt.

Foto Diewertje Bravenboer

„Zo omstreeks 2008 belandde ik in een dal. Het ene moment had ik totaal geen energie, nergens voor. En dan, opeens, kon ik me verliezen in vogels kijken. Dan reed ik honderden kilometers op één dag om een bijzonder vogeltje te twitchen, zoals vogelaars dat noemen. Gekkenwerk. Uitlaatgassen de lucht inblazen om naar de natuur te gaan kijken.

‘Mijn leven veranderde compleet in oktober 2012. Mijn dochter Louna werd geboren, tweeëneenhalve maand te vroeg. Eén kilo woog ze. Om te ervaren hoe dat voelt, heb ik haar laatst een pak suiker in handen gegeven: ‘Bij je geboorte woog je zo zwaar.’

„Wekenlang lag zij in het academisch ziekenhuis in Nijmegen. Zó kwetsbaar, en tegelijk zó ongelofelijk sterk. Ik herinner me nog precies de plek waar ik was toen ik een telefoontje uit Nijmegen kreeg, ergens bij een rode brievenbus. Louna had het gered, ze mocht naar het ziekenhuis in Arnhem komen. Af en toe fiets ik nog wel eens langs die brievenbus. Dan voel ik weer het intense geluk dat ik toen voelde.

„Een kind leert je het leven opnieuw te ontdekken. Al direct sinds haar eerste jaar neem ik Louna mee naar buiten. Niet langer reed ik van hot naar her om te vogelen. Samen met Louna ging ik op de vierkante millimeter kijken. En nu, langzaam aan, wordt onze actieradius groter.

„Sinds een jaar of vier komen Louna en ik vaak op Thialf: een sportveld, met rondom een speelplek in het groen, in het Spijkerkwartier, hier in Arnhem. Ik doe hier nu vrijwilligerswerk. Louna en ik vormen een duo. Wij zijn natuurontdekkers. Kinderen noemen mij ‘de bioloog’. Met kinderen en ouders tellen wij alle soorten planten en dieren, die we hier ontdekken. De teller staat nu op 785. Alles wat leeft, telt mee: van het kleinste insectje tot en met de allergrootste boom.

„Louna vertelt, op haar niveau, aan de kinderen wat zij van mij over de natuur leert. Dit werkt heel sterk. Zo draagt zij spelenderwijs kennis over aan andere kinderen. Ik laat Louna van alles zien, horen en doen: schepnetten door het water halen, nachtvlinders kijken, naar vleermuizen luisteren met een speciale bat detector. Louna geeft die kennis en ervaring door aan andere kids.

„Mijn ervaring is dat zelfs de drukste kinderen ongelofelijk veel kunnen en willen leren, als je maar rekening houdt met hun spanningsboog. Je kunt rustig met hen stilstaan bij een schitterend kevertje, als je dit afwisselt met lekker rennen, of boompje klimmen.

„Het is de combinatie van je energie kwijt kunnen door beweging én tot rust komen in je hoofd door te focussen op de prachtige dingen van de natuur. Die afwisseling is zó belangrijk. Graag wil ik vaker op deze manier met kinderen werken.

„Ik hoop dat dit mijn betaalde werk kan worden. Daar worstel ik nog mee. Een baan hierin vinden, is lastig. Daar komt bij dat ik moeite heb om me aan regels in een bedrijf of organisatie te binden. Dit beperkt me in het uitwerken van mijn plannen. Anderzijds zie ik ook op tegen een bestaan als zzp’er. Ik kan slecht tegen papierwerk.

„Gelukkig heb ik nu goeie mensen om me heen, die mij steunen en kansen geven. Mijn plan groeit. Ik geef het de tijd, zoals Louna en de natuur zich ook ontwikkelen in hun eigen tempo.”

