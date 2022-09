Jet van Nieuwkerk: ‘Ik ben áltijd op zoek naar: wat is nieuw, wat is leuk’

Het pruimentaartrecept van haar oma. De mooiste sneakers. Het beste hoofdkussen. Hoe vaak je je matras moet omdraaien. Welke B&B’s fijn zijn onderweg naar Zuid-Frankrijk, en dat je een tussenstoptasje moet pakken zodat de koffers niet voor één nacht overhoop hoeven. Wat het állerbeste witte T-shirt is, en de állerbeste rode saus (niet per se in combinatie). Dat als laatste de olijfolie koud over de warme pasta moet: „dat is namelijk het geheim, echt doen hoor”. En wat je kunt koken voor heel jonge kinderen (ze maakte net een heel e-book met ‘dreumesrecepten’).

Als ik het Instagram-account @tipvanjet van Jet van Nieuwkerk (32) volg (82.000 volgers, tussen Ellie Lust en Claudia de Breij in, en ruim tweemaal Femke Halsema), krijg ik hoop dat het perfecte leven bereikbaar is, als ik haar tips maar opvolg. Niet dat ik haar leven onhaalbaar perfect vind – dat denkt ze even, en dat is juist wat ze níét wil. Haalbare perfectie wil ze de mensen bieden.

Het valt haar dan ook tegen dat het op deze zonnige dag rumoerig en megadruk is in Dignita Hoftuin, een enigszins verstopt tuincafé vlak bij de Hermitage in Amsterdam. „Oh, dit is echt erg, ik had verwacht dat ik hier met jou in een oase van rust zou zitten!” Ook dat je de menukaart moet opzoeken via een QR-code vindt ze niet fijn: „Het is heel erg van nu, maar zó niet persoonlijk, en dan zit je wéér op je mobiel.” Maar bestellen moet gelukkig bij echte mensen, die Britse zinnen formuleren als: „Can I get you a drink, my lovelies?” (Amsterdam, dus Engels) en die zo onopvallend het eten neerzetten dat het ons gesprek amper onderbreekt.

Waarom hier lunchen?

Jet van Nieuwkerk koos voor een lunch in Dignita Hoftuin omdat: „Hier vind je rust midden in de stad. Achter museum de Hermitage is veel verborgen groen, waar je ook in het gras kunt zitten met een boek en je meegenomen boterham. In dit tuincafé kun je vroeg ontbijten, maar ook uitgebreid lunchen. Alles uit de keuken is homemade, biologisch en lokaal. De rust is nu wel wat minder, het is duidelijk ontdekt. Je kunt elkaar nét verstaan, good for them!”

Van Nieuwkerk zit sowieso te stralen en ziet eruit of ze altijd straalt. Eindeloos brede lach, perfect wit T-shirt („een van de állerbeste”), twee gouden kettinkjes (een met de letter F en een met Frenkie, de naam van haar zoontje van bijna twee). Ze is beweeglijk, gebaart veel, springt tijdens het eten op om een servetje onder een tafelpoot te proppen („ik kan niet tegen een wiebelende tafel”) en moet vaak even nadenken bij een vraag – maar dan komt daarna altijd het antwoord met de enorme urgentie die ook uit haar Instagram-tips spreekt. Dít is hoe het zit! Echt!

Ziekelijk doorslaan

Van Nieuwkerk is een… ja, hoe omschrijft ze zelf haar beroep? „Op sommige momenten in mijn leven vind ik dat een heel moeilijke vraag. Dan zeg ik ook weleens tegen mijn vriend: wat dóé ik eigenlijk?” Ward, met wie ze acht jaar samen is, heeft wel een duidelijk beroep: hij leidt een bedrijf van twintig mensen dat YouTube-series voor merken produceert. Maar zij? „Ik dóé maar wat, alles wat ik leuk vind. Nu loopt mijn e-book Op! met dreumesrecepten heel goed. In november komt er een fysiek boek van.” Ze schreef al eerder kookboeken, ze heeft tv-programma’s gemaakt; ze was tv-kok in onder meer Wat eten we (2020) op Net5 en maakte voor de publieke omroep Niet gezond meer (2018), een driedelige miniserie over orthorexia, ziekelijk doorslaan in en ‘gezond’ eten en sporten (ze leed er zelf als tiener aan).

Verder huurt ze een kantoorpand aan de Prinsengracht „omdat ik behoefte had aan een kantoor met leuke mensen om me heen”, en daarin verhuurt ze bureaus aan zzp’ers; daar verdient ze ook geld mee. „Ik zorg dat de ijskast gevuld is met lunch, want dat vind ik leuk.” Eten maken voor veel mensen vindt ze heerlijk. Ook op vakantie, ze is net terug uit haar favoriete buitenland Frankrijk: „Laat mij maar elke dag koken voor mijn vrienden en zes kinderen!” Van Nieuwkerk heeft de hotelschool gedaan en jaren in de horeca gewerkt: als begin-twintiger was ze al bedrijfsleider bij Café-Restaurant Amsterdam. „Soms zeg ik: ik doe alles wat met eten en drinken te maken heeft. En ik verdien geld met Instagram, maar dat moet ik altijd uitleggen.”

Nu ook. Het is niet, zegt ze, gewoon een foto posten en zeggen: koop dit! Ga hier eten! Dat doet ze weleens, maar daar krijgt ze over het algemeen geen geld voor. „Bijna alles wat ik post is gratis. Voor ‘tips van Jet’ krijg ik nooit betaald. Maar met die tips hou ik mensen bij me, en daar zit het meeste werk in: leuke content maken.”

Geld verdient ze via bedrijven die haar bereik interessant vinden. Zo post ze maandelijks bakrecepten met de naam van een keukenmachinemerk erbij; ze noemt geen bedragen, maar hoe meer volgers, hoe meer geld. Ze heeft ook weleens een krantje met babytips gemaakt, dat mensen cadeau kregen bij een bepaald kindercosmeticamerk. En ze experimenteert soms met linkjes naar artikelen in webwinkels, die haar dan een percentage geven. „Dat zet ik er altijd bij. Maar dingen waar ik niet voor word betaald gaan altijd het allerbeste. Ik heb weleens babyslofjes gepost van een grappige geitenwollensokkenwinkel in Amsterdam, die wisten niet wat hun overkwam.”

Zó van overtuigd

Zo begon ‘Tips van Jet’ ook: ze was ergens enthousiast over en zette het op Instagram, hashtag #tipvanjet erbij. „Een ontzettend lekker gerechtje in het Rijksmuseum. Ja, nu moet ik vertellen wat het was…” Instagram weet het nog: een broodje bapao en avocado de luxe, 19 november 2014. Rijks Restaurant, toen nét open, heeft inmiddels een Michelinster. „Het is wel voor als je iets te vieren hebt.” Maar daarna dacht ze dus: „Leuk, ik ga tips geven met de hashtag #tipvanjet. Nog geen idee dat ik dat helemaal zou uitbreiden.”

Haar toon is stellig, online en offline. „Ik zeg niet: ik denk dat dit het beste witte T-shirt is, maar: dit is het állerbeste witte T-shirt. Daar ben ik dan zó van overtuigd. Ik weet nog toen ik verkering kreeg met mijn vriend, dat ik zei: we gaan naar die en die bakker want die heeft het béste stokbrood dat er is. Maar de maand erna was er weer een bakker met het beste stokbrood. Hij is erachtergekomen dat ik zo praat. Het is enthousiasme, maar ik geloof er óók echt in.”

Ze heeft geen ‘spionnenleger’ van mensen die haar van tips voorzien, maar: „Mijn moeder is wel een grote inspiratiebron.” Karin van Munster heeft jarenlang hotels en restaurants gerecenseerd voor het Algemeen Dagblad, als een van ‘De Dames Reiziger’. „Ze is 65, net gestopt als kleuterjuf, ze gaat nu weer freelance schrijven. Ze helpt me met tekstjes, ik ben de grootste dyslect op aarde. En ze weet altijd precies: dáár is het leuk. Dat heb ik van haar. Ik ben nooit zenuwachtig dat ik geen tips heb. Ik ben áltijd op zoek naar: wat is nieuw, wat is leuk. Dat zit zó in mij.”

Als ik naar je Instagram kijk, denk ik: als je het perfecte leven wilt, moet je dit allemaal doen.

„Weet je dat ik daar soms wel mee in mijn maag zit? Ik wil écht zijn, ik denk weleens: maak ik het niet mooier dan het is? Laten we eerlijk zijn: je kiest natuurlijk wel de mooiste foto’s van jezelf, de gezelligste etentjes. Maar ik héb ook een heel leuk leven. Ik ben supergelukkig in de liefde, Frenkie is helemaal te gek, ik heb leuke vrienden, een fijn huis. Maar ik heb óók zorgen. Mijn ouders zijn anderhalf jaar geleden gescheiden.” Haar vader is tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk. „Het is heus niet altijd lang leve de lol. Ik deel dat niet, maar ik zit wel elke week bij een psycholoog om te bespreken wat me dwarszit, al lang, gewoon als apk. Soms denk ik: ik kan wel posten dat ik een kutdag heb, maar waaróm? Daar heb ik mijn vrienden voor. Ik ben niet tégen publiekelijk vertellen als je ergens mee kampt, ik kan het bij anderen ook wel bewonderen, maar zelf wil ik het nu niet.”

Over je orthorexia heb je indertijd wel veel gedeeld.

„Ja. En daar ben ik nu ook hélemaal klaar mee. Dat was een soort thema in mijn leven, ook publiekelijk, maar dat ligt nu gelukkig ver achter me. Ik krijg nog weleens berichtjes van meisjes die advies willen en ik schrijf altijd terug, maar ik hoef er geen lezingen meer over te houden.”

Je helpt nu mensen op een andere manier?

Lachend: „Ja, door te zeggen welke Franse bodylotion ze moeten kopen.”

In feite heb je het perfectionisme dat ook achter je orthorexia zat omgevormd tot iets positiefs.

„Ja, in sommige dingen ben ik heel perfectionistisch, maar ik ben ook een ongelooflijke sloddervos. Ik raak veel kwijt, ik ben niet netjes op spullen. Maar ik wil in Parijs wél bij de allerleukste tent zitten, die ik helemaal heb uitgezocht. Ik hou gewoon erg van kwaliteit. Maar dat is ook onrustig hoor. Ik heb altijd onrust in me. Hoewel dat vroeger wel meer was. Sowieso sinds ik moeder ben… Dingen kunnen me zó veel minder schelen. Als Frenkie gelukkig is kan alles me verder gestolen worden. Het is lekker hè?”

Het eten is heel lekker, hoewel ik niet precies weet wat ik eet. We hebben allebei de ‘broccoli, kikkererwten en feta fritter’ (‘onze altijd populaire fritter in een nieuw jasje’). „Een fritter is een soort pannenkoekje, vaak een aardappelkoekje”, legt Van Nieuwkerk uit, „maar nu dus met kikkererwten. En doperwten, broccoli en een soort chutney. Lekker. Mag ik nog een thee bestellen?” Er komt een kokosmakroontje bij, ze legt uit hoe je die zelf maakt. „Heel makkelijk.”

„Weet je”, zegt ze dan, „ik ben heel persoonlijk op Instagram, maar uiteindelijk weet je erg weinig van mij en dat vind ik fijn. Als je goed nadenkt, heb je geen idee, toch? Ik instagram héél veel niet uit mijn leven. Frenkie komt bijvoorbeeld nooit in beeld met zijn hoofd en ik deel geen persoonlijke informatie: niet hoe hij het op de crèche vindt, over kattekwaad of ongelukjes, hoe hij slaapt, of hij al zindelijk is. Dat vind ik heel belangrijk, dat doe ik bewust, het is zijn leven.” Slok thee. „Alleen: het is natuurlijk wel het állerleukste kind van de wereld.”

Dan vertelt ze me nog wat de állerbeste Earl Grey-thee is, en welke opscheplepel ik echt zou moeten kopen.

