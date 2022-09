Hoe voorkom je enkelblessures?

Aan de enkel ontstaan, na de knie, de meeste sportblessures. Vooral bij sporten als voetbal, basketbal, volleybal en korfbal hebben de enkels het hard te verduren. Ellen Kemler, onderzoeker bij het Kenniscentrum voor Letselpreventie VeiligheidNL: „Bij driekwart van alle enkelblessures gaat het om een blessure aan de enkelbanden.”

Omdat enkelbandblessures zoveel voorkomen én omdat het een type letsel is waaraan je best wat kunt doen, ontwikkelde VeiligheidNL in samenwerking met het AmsterdamUMC de app ‘Versterk je Enkel’. Daarin staan drie methoden om enkelblessures te voorkomen: enkels intapen, oefeningen en de enkelbrace.

Kemler: „Alle drie de methoden werken. Intapen net iets minder goed dan de andere twee, blijkt uit de literatuur. Maar mensen moeten gewoon kiezen welke methode het best bij ze past. Houd je bijvoorbeeld niet van iets in je schoen, dan kies je voor de oefeningen.”

Het combineren van meerdere methoden heeft geen meerwaarde. Dus eentje kiezen is genoeg. De kans op enkelblessures wordt hiermee verkleind met 40 procent, is na toetsing bewezen.

Kemler: „En uit recent onderzoek blijkt dat niet alleen mensen die hun enkel al eens geblesseerd hebben baat kunnen hebben bij preventie, maar ook mensen die nog nooit iets aan hun enkel hebben gehad. Hoewel veel sporters weerstand voelen tegen het preventief dragen van een brace, is er veel te zeggen voor het dragen ervan op momenten van piekbelasting. Een goed voorbeeld is wat mij betreft de korfbalbond, die internationals al langere tijd verplicht een enkelbrace te dragen.”