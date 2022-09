‘Hij werd met gejuich aan tafel ontvangen’

De maqlouba leek mij zeer geschikt voor een etentje met een vriendenclub, bijeengebracht door een overleden vriendin en vakgenoot. Geschikt omdat dit gezelschap zich heel bewust is van het effect van hun handelen op de wereld. Een veganistisch gerecht is dan een goede start voor het tafelgesprek.

Ik heb het recept gevolgd met twee uitzonderingen: de uien heb ik na het aanbakken niet laten stoven maar bij het opbouwen meteen op de auberginelaag gelegd. En de pistachenootjes heb ik niet gefrituurd omdat me dat niet nodig leek. Na twintig minuten keek ik in de pan: er stond nog veel te veel bouillon in. Toen dat vijf minuten later nog zo was, heb ik het teveel aan bouillon afgegoten.

Na de voorgeschreven tien minuten uitdampen brak het uur U aan: het omkeren van de maqlouba op een groot bord. Tot mijn opluchting kwam hij er heelhuids uit, al waren de tomaten door het afgieten een beetje scheefgezakt. Hij werd met gejuich ontvangen. De gasten mochten zelf de nootjes erop scheppen. We hebben gesmuld.

Lees ook het nagekookte recept: Maqlouba