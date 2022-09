Grote storing bij ziekenhuis Maastricht, poliklinieken dicht

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) kampt met een computerstoring, waardoor behandelingen van honderden patiënten donderdag niet doorgaan. Dat meldt het ziekenhuis op de website. Alleen de poliklinieken — voor medische consultaties of kleine behandelingen — zijn gesloten. Voor een dialyse of oncologische behandeling is het ziekenhuis wel toegankelijk. Geplande opnames van patiënten kunnen ook gewoon doorgaan.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het MUMC+ is momenteel telefonisch en digitaal niet bereikbaar en adviseert mensen in nood om het alarmnummer te bellen. De systemen met patiëntgegevens liggen eveneens plat, waardoor consulten en behandelingen nagenoeg onmogelijk zijn. Het ziekenhuis heeft een crisisteam de taak gegeven om te achterhalen wat er precies aan de hand is, aldus persbureau ANP.

Wie toch naar het ziekenhuis komt, wordt opgevangen en huiswaarts gestuurd. Zodra de storing is opgelost worden nieuwe afspraken ingepland. Een woordvoerder van het MUMC+ zei tegen ANP dat het voor mensen die „denken dat de afspraak op een poli moet doorgaan” wel terechtkunnen bij hun behandelaar.