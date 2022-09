Geen duidelijke oorzaak voor oversterfte; onderzoekers hebben onvoldoende data

Het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de oversterfte waar Nederland al een halfjaar mee te maken heeft. De afgelopen maanden overleden honderden mensen meer dan verwacht voor de tijd van het jaar. Wetenschappers die onderzoek deden naar de oorzaak, hebben niet voldoende data in handen om tot een conclusie te komen. Het RIVM en de GGD’s kunnen die persoonlijke gegevens niet delen vanwege privacywetgeving. Dat bevestigt een RIVM-woordvoerder donderdag na berichtgeving van de Volkskrant.

Naar aanleiding van een motie van het onafhankelijke Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt gaf het kabinet de opdracht tot een onderzoek naar de oversterfte. De verwachting was dat het coronavirus een rol speelt. De onderzoekers hebben geen overzichten van wie wel of niet gevaccineerd is, daarom is de motie volgens hen „niet uitvoerbaar”. Ook missen ze uitslagen van coronatesten. Het RIVM stelt dat gevaccineerden voor hun inenting tegen Covid-19 ervoor hebben getekend dat het instituut hun data niet deelt, alleen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het RIVM ligt „de bal nu in Den Haag” en moet het ministerie van Volksgezondheid toestemming geven om de data alsnog vrij te geven. Een woordvoerder van het departement stelt woensdag belang te hechten aan het onderzoek naar oversterfte. „We willen dat verdere studie doorgang vindt en de onderzoekers toegang krijgen tot de data. Maar het moet wel kunnen.” Ambtenaren op het ministerie zoeken uit of en hoe de data op een later moment bij de onderzoekers kan komen, zonder dat dit in strijd met de wet is.

Omtzigt zelf reageert donderdag via Twitter op het nieuws. Hij pleit voor een hoorzitting met het CBS, RIVM en de onderzoekers. „Hopelijk al volgende week.” Het partijloze Kamerlid vindt het „bizar” dat de onderzoekers nog geen toegang tot de data hebben. „Je had een QR-code nodig, een bewijs dat je gevaccineerd was of besmet en genezen en iedereen mocht het zien. En nog mogen onderzoekers dat niet geanonimiseerd gebruiken voor onderzoek waarom er oversterfte is.”

Coronavirus

In juni van dit jaar deden het RIVM en het CBS onderzoek naar de oversterfte uit de afgelopen jaren: ook toen was de oorzaak onduidelijk. Bij 3.400 sterfgevallen was die niet vast te stellen.

In 2020 en 2021 overleden zo’n 340.000 mensen, zo’n 10 procent meer dan gebruikelijk. Van dat aantal stierven 40.000 mensen aan Covid-19. Ook speelt mee dat ongeveer één op de vier coronadoden waarschijnlijk aan iets anders zou zijn gestorven zonder besmetting. De andere 30.000 sterfgevallen aan Covid-19 kwamen redelijk onverwacht.

In april 2020 - twee maanden na de eerste coronabesmetting in Nederland - was het coronavirus doodsoorzaak nummer één, met vier op de tien overlijdens die terug te leiden waren tot het virus. Volgens CBS-onderzoekers was het coronavirus over heel 2020 en 2021 de derde doodsoorzaak in Nederland: aan hart- en vaatziekten en psychische- en hersenaandoeningen, waaronder dementie, stierven meer mensen.