Forensisch echtpaar Eikelenboom zat er wel vaker naast

De zon zakt achter de heuvels van Colorado, en aan de keukentafel, tussen de katten, boort Richard Eikelenboom een gat in een piepschuim schedel die zijn vrouw Selma vasthoudt. Het is een scène uit de documentaireserie De Villamoord, over een mogelijke gerechtelijke dwaling. De documentairemakers zijn naar de VS gereisd om Richard en Selma Eikelenboom zich over de zaak te laten buigen: „In Nederland ontraadselden ze een indrukwekkend aantal geruchtmakende zaken”, aldus de voice-over.

Samen bekijken ze foto’s van de plaats delict. Richard Eikelenboom heeft net zo’n wapen als het moordwapen aan weten te schaffen, zegt Selma tegen de filmmakers: „Hij heeft stad en land afgezocht.” In het bos schiet Richard een kogel af, nadat hij zekerheid heeft gekregen dat de camera loopt. „Ja? Filmt-ie?” Daarna gaat hij met het doorgeladen wapen naast zijn vrouw Selma zitten. Selma: „Zit er een safe op?” Richard: „Nee.” Selma schuift snel achteruit.

Richard en Selma Eikelenboom worden als forensisch deskundigen vaak geraadpleegd in Nederlandse moordzaken. Verongelukken kinderen in een schoolbus in Zwitserland? Dan leveren de Eikelenbooms een rapport aan waaruit zou blijken dat het niet zomaar een ongeluk was, maar de chauffeur zelfmoord wilde plegen. Denkt justitie dat de moordenaar van zakenman Koen Everink is gevonden? Dan komen de Eikelenbooms met een theorie waarom er meerdere daders in het spel zouden zijn.

In meer dan honderd strafzaken traden ze op als deskundigen, waarbij rechters het vonnis soms baseren op hun rapporten. Ze worden door het Openbaar Ministerie ingeschakeld, of door de verdediging. Maar nu blijkt het duo zélf mede verantwoordelijk voor een gerechtelijke dwaling. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde maandag dat in de zaak die bekend is geworden als de ‘Rosmalense flatmoord’ een man onterecht is veroordeeld voor het doden van zijn vriendin. De veroordeling leunde sterk op rapporten van Richard en Selma Eikelenboom. Het hof was deze week zeer kritisch op hun rapporten, die uitgingen van verkeerde aannames en interpretaties, bovendien hadden de onderzoekers volgens het hof een aantal zaken niet openlijk verteld. Het hof vond dat de beoordeling van hun rapporten een nog grotere behoedzaamheid vergt dan normaal.

Het is, zo blijkt uit een inventarisatie van NRC en gesprekken met tien andere gerechtelijk deskundigen, lang niet de enige zaak waarin de betrouwbaarheid van hun rapporten en hun expertise in twijfel wordt getrokken. Al vele jaren schrijft het tweetal rapporten die in de rechtszaal onderuit worden gehaald.

Gedrevenheid

Ze leren elkaar kennen tijdens een bloedsporencursus. Richard en Selma Eikelenboom werken in 2002 allebei voor het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zij, dan nog Selma Schieveld, op de afdeling biologie. Hij als sporenonderzoeker. „We vonden elkaar in de gedrevenheid”, zegt Richard Eikelenboom er later over in een interview met NRC.

Binnen het NFI geldt Richard Eikelenboom als de rijzende ster, zeggen betrokkenen uit die tijd. In de Deventer moordzaak vindt hij, tegen alle verwachtingen in, op de blouse van de vermoorde weduwe dna van Ernest Louwes, de fiscaal jurist van de weduwe. Het zet de zaak op zijn kop, want Louwes wordt, nadat hij in herziening was vrijgelaten, alsnog veroordeeld. Ook binnen het NFI is het een doorbraak: tot dan toe werd louter gezocht op zichtbare sporen, Eikelenboom weet ook op niet-waarneembare plekken dna te vinden.

We vonden elkaar in de gedrevenheid Richard Eikelenboom over zijn samenwerking met partner Selma

Als de sporenonderzoeker promotie wil maken en dna-deskundige wil worden, zodat hij zelf rapporten kan opstellen, raakt hij in conflict. Eikelenboom zakt voor zijn mondelinge examen, nadat hij schriftelijk was geslaagd. Doorgestoken kaart, zegt Selma Eikelenboom, die namens beiden een reeks vragen per e-mail beantwoordde. „Richard als onafhankelijk dna-deskundige was te bedreigend voor het NFI.”

Het conflict komt tot uitbarsting rond de Schiedammer parkmoord. Eikelenboom concludeert op basis van de gevonden dna-sporen dat niet verdachte Kees B., maar iemand anders de dader moet zijn. De rapporteur van het NFI durft zover niet te gaan. De rechtbank krijgt niets mee van de interne twijfels en veroordeelt Kees B.

Eikelenboom laat de zaak niet rusten. Hij geeft lezingen aan justitiemedewerkers, waarbij hij vertelt dat Kees B. ten onrechte vastzit. Achteraf blijkt dat Eikelenboom het bij het juiste eind had; Kees B. komt vrij. Eikelenboom stapt op bij het NFI. Ook Selma heeft het instituut dan al verlaten, na ruzie met collega’s. Samen beginnen ze een eigen forensisch bureau: Independent Forensisch Services (IFS).

Ze profileren zich als tegenhanger van het NFI, dat volgens het stel te dicht op het OM zit en daardoor niet onafhankelijk genoeg zou zijn. Een stelling die door menig advocaat, maar ook door rechtspsycholoog Peter van Koppen wordt onderschreven. „Het NFI heeft een te groot monopolie, het is een afdeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onafhankelijke deskundigen zijn dus écht nodig”, zegt hij.

Snelweghotel

De Eikelenbooms zetten zich in de markt als dé partij waar je moet zijn om bevindingen van het NFI te toetsen. Ze geven cursussen aan advocaten, zo herinnert toenmalig strafpleiter Bert de Rooij zich. In een snelweghotel kwamen zo’n twintig advocaten bijeen, die volgens De Rooij „kritiekloos op de cursus reageerden. Het deed sektarisch aan. Een deel van de advocaten loopt met ze weg, omdat ze rapporteren wat hen uitkomt.”

Dat laatste ontkent Selma Eikelenboom stellig: „Wij zeggen tegen advocaten: als je cliënt schuldig is, kun je beter niet bij ons komen omdat de kans groot is dat wij nog meer vinden.”

Het echtpaar is een graag geziene gast op televisie. En niet alleen om over eigen onderzoeken te vertellen. Zo leggen ze na de terroristische aanslagen in Parijs bij RTL Late Night uit hoe kijkers moeten reageren op een gewapende terrorist. Ze raden aan de terrorist áán te vallen. Richard heeft in de studio een kalasjnikov vast, Selma duwt het wapen naar beneden en haalt het magazijn eruit. Daarna zegt ze dat je de terrorist pijn moet doen. „Dames, trek uw schoen uit en verkoop hem een flinke lel met uw hak.”

De Eikelenbooms zijn dan al verhuisd naar de Verenigde Staten, waar ze met behulp van dna-bewijs onschuldigen uit de gevangenis krijgen. Het levert ze nog meer bekendheid op. In 2019 kondigt filmster Nicole Kidman zelfs een serie aan gebaseerd op het Nederlandse ‘CSI-echtpaar’, dat vanuit hun boerderij de meest mysterieuze moorden zou weten op te lossen.

Maar de realiteit is anders: in Nederlandse rechtszalen worden hun onderzoeken geregeld terzijde geschoven, blijkt uit een inventarisatie van NRC van sinds 2010 gepubliceerde uitspraken op de website rechtspraak.nl. Rechters en raadsheren noemen de onderzoeken van IFS onder meer „zeer speculatief”, „hypothetisch van aard” of gebaseerd op „onjuiste feiten”.

De moord op Koen Everink is een voorbeeld van zo’n zaak. Tennisleraar Mark de J. werd verdacht van de moord op de zakenman, maar hij verklaarde dat hij bij het huis van Everink zou zijn ontvoerd door een groep mannen. De verdediging huurt IFS in voor nader onderzoek.

Het bedrijf levert een rapport aan dat de verklaring van De J. ondersteunt: de moord zou volgens IFS „zeer waarschijnlijk” zijn gepleegd door meerdere daders. Terwijl de zaak nog loopt, stuurt IFS al een persbericht rond over haar eigen conclusie. Richard en Selma Eikelenboom verschijnen in talkshows om hun bevindingen toe te lichten. Daarmee gingen zij volgens de rechtbank Midden-Nederland te ver: het speculeren over de uitkomst van een proces is „niet verenigbaar met een positie als onafhankelijk deskundige”.

De inhoud van hun rapport deugt evenmin, vindt de rechter. De conclusie dat er meerdere daders in het spel zijn, is gebaseerd op „diverse niet-onderbouwde aannames”. Het rapport wordt verwezen naar de prullenbak, de tennisleraar naar de cel.

Ook in de zaak tegen een man uit Reusel die in 2011 zijn vrouw neersteekt, wordt IFS ingeschakeld door de verdediging. Er rolt een rapport uit dat de verdachte vrijpleit: de neergestoken vrouw zou alles zelf in scène hebben gezet. Haar steekwonden zouden slechts „oppervlakkige snijwonden” zijn, die ze zichzelf zou hebben toegebracht. Waar IFS dat op baseerde? Een aantal foto’s en het dossier. Terwijl de artsen in het ziekenhuis toch echt steekwonden hadden gezien, en een forensisch arts de gewonde vrouw na afloop nog eens onderzocht.

En al het bloed waarin de vrouw werd gevonden? Dat zou ze daar zelf hebben neergelegd. Misschien was het wel menstruatiebloed of kippenbloed, opperde IFS. Uit extra onderzoeken bleek niets van dat alles.

Forensisch patholoog Frank van de Goot is een deskundige die aan deze rapportage twijfelde. „En dat is in wel meer zaken het geval geweest, helaas”, zegt hij. „Ik heb conclusies van ze voorbij zien komen die veel te ver gaan, zonder goede onderbouwing. De kern van forensisch denken is het complete twijfelen aan jezelf. Maar daar hebben zij geen last van.”

Dat merkt ook anesthesioloog Kees Besse, als hij en Selma Eikelenboom rapporteren in een zaak tegen een verpleger die op eigen houtje zijn bejaarde vader had gesedeerd. „Eikelenboom kwam met een rapport waaruit voor mij bleek dat zij niet vertrouwd is met de praktijk van palliatieve sedatie”, vertelt Besse. De reactie van Eikelenboom? „Ze stuurde de rechtbank een heel stuk dat er op neerkwam dat ik er niks van begreep. Uiterst merkwaardig. Ik doe dit werk al 41 jaar.”

Ook de rechter verwerpt het IFS-rapport en vermeldt in zijn vonnis dat Eikelenboom zich heeft uitgelaten over zaken die „buiten haar deskundigheid vallen”. Haar rapporten worden bovendien „ontsierd door suggesties en conclusies die geen steun vinden in de feiten”.

Zelf ziet Selma Eikelenboom het bezwaar niet. Waarom zou zij zich niet mogen uitlaten over andere vakgebieden? „Ik ben arts met klinische ervaring en kan een mening vormen over wat andere artsen hebben genoteerd”, laat ze NRC weten. Ze is bovenal een ‘generalist’, vertelde ze in 2016 aan medisch tijdschrift Arts en Auto. „Een mens wordt bepaald door de som van zijn ervaringen, dat is waar je vroeg of laat op teruggrijpt. Door mijn brede achtergrond kan ik het geheel overzien en de losse eindjes aan elkaar knopen.”

Op eenzelfde wijze verdiepte Eikelenboom zich voor IFS in de werking van antidepressiva. Haar claim is dat mensen door antidepressiva kunnen veranderen in moordenaars. Ze stelt wel ‘honderd’ zaken te hebben gevonden waarin de medicatie tot geweld zou hebben geleid. „Hoe meer ik mij erin verdiepte, hoe schokkender het werd”, aldus Eikelenboom. „De samenhang tussen psychoactieve medicatie en geweld is al heel lang bekend, daar zijn de nodige wetenschappelijke artikelen over geschreven.”

Maar die samenhang is helemaal niet zo duidelijk, zegt hoogleraar forensische psychiatrie Robbert-Jan Verkes van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een „uiterst zeldzame” bijwerking van antidepressiva is agressie. Sommige mensen lopen door een genetische afwijking meer kans op zo’n bijwerking. „Maar daarmee is het verband nog niet gelegd tussen medicatie en extreem geweld. Daar zitten nog heel wat stappen tussen.”

Het is bijna onmogelijk om een verband te leggen, zegt ook psycholoog Jack Oudejans, jarenlang rapporteur in het Pieter Baan Centrum. „Het is één ding om te zeggen: je kunt van dit medicijn prikkelbaarder worden. Maar dat leidt nog niet automatisch tot een geweldsdelict. Door dat te stellen ga je voorbij aan tal van andere variabelen die een rol kunnen spelen bij een delict, zoals de aanwezigheid van een stoornis.”

Desalniettemin legt IFS in rapporten voor de rechtbank dat verband wel. Zo zou de moeder die in 2012 haar zoontje wurgde en daarna met haar andere kind in een auto de rivier in reed, dit hebben gedaan onder invloed van antidepressiva. Het gerechtshof vond het een vreemde redenering: de dader had al sinds haar zeventiende last van psychische klachten en niet, zoals Eikelenboom rapporteerde, sinds ze jaren later pillen ging slikken. Het hof liet het rapport daarom buiten beschouwing.

Ook in de zaak van een familiedrama in Reek deed IFS voorkomen alsof de dader pas psychische klachten kreeg nadát hij antidepressiva ging slikken. Als gevolg daarvan zou hij zijn vrouw hebben neergestoken. Psychiaters verklaarden echter dat hij al langer met depressies kampte. Wederom verwerpt het hof het „hypothetische” rapport van IFS. „Het hof acht Eikelenboom-Schieveld op dit gebied niet voldoende deskundig”.

Om ervoor te zorgen dat deskundigen in een rechtszaal ook écht deskundig zijn, is in 2010 een register ingesteld: het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen. Ook Richard Eikelenboom probeerde in het register te komen. Maar toen er van de beoordelingscommissie kritische vragen kwamen over zijn eerdere rapporten, trok hij zich terug uit de procedure, zegt rechtspsycholoog Peter van Koppen die destijds in het bestuur van het register zat. „We hadden toen een aantal normale vragen, maar dat leverde een grote rel op met Richard. Hij heeft zich toen met veel poeha teruggetrokken.”

„Richard moest ineens een examen doen”, stelt Selma Eikelenboom daarover. „Gezien de ervaring die hij had met ‘examens’ heeft hij afgezien van registratie.” Zelf heeft ze zich nooit ingeschreven.

Toch konden beiden al die tijd blijven rapporteren. De laatste jaren zijn het vrijwel alleen advocaten die hun rapportages inbrengen in zaken. Zij mogen iedereen inschakelen. Het is dan aan de rechter om te beoordelen hoe overtuigend de rapporten zijn.

Maar rapporteurs die niet in het register staan, moeten zich nog altijd houden aan de feiten, zegt zelfstandig patholoog Frank van de Goot. „Als je in een Nederlandse rechtbank met grote stelligheid beweert dat iets op een bepaalde manier is gegaan, zal een rechter daar doorgaans flinke waarde aan toekennen. Die veel te stellige manier van rapporteren leidt tot fouten zoals nu met de flatmoord. Ze hebben veel schade toegebracht.”