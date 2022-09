Europese Commissie zegt Nederland 4,7 miljard euro toe uit het coronaherstelfonds

Nederland krijgt 4,7 miljard euro uit het coronaherstelfonds van de Europese Unie. Dat heeft Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, donderdag tijdens haar bezoek in Rotterdam bekendgemaakt. Het plan dat Nederland in juli heeft ingediend om in aanmerking te komen voor de steun, is volgens Von der Leyen onder meer goedgekeurd omdat het beoogt minder afhankelijk te worden van Russische energiebronnen.

In het plan staan investeringen en hervormingen die eerder al zijn vastgelegd in het coalitieakkoord. Het kabinet wil het steungeld deels gebruiken voor het aanpakken van de stikstofproblematiek, onder meer via het uitkopen van boeren. Verder gaat het om investeringen in waterstofinfrastructuur, windmolenparken op zee en het stimuleren van hybride warmtepompen voor huishoudens.

In juli 2020 besloten EU-lidstaten circa 800 miljard euro vrij te maken om de economie van landen te versterken na de coronapandemie. Om een deel van dat geld te kunnen ontvangen, moesten lidstaten een plan indienen waarin ze beschrijven hoe ze het geld willen uitgeven en vooral hoe ze hun economie ‘duurzaam’ willen hervormen. Nederland had 4,7 miljard euro aan steun gevraagd en heeft dat dus toegezegd gekregen. De Europese Commissie heeft de plannen van het kabinet onder meer positief beoordeeld omdat Nederland 48 procent van het geld wil besteden aan de ondersteuning van klimaatdoelstellingen.

Lees ook: Nederland dient officieel plan in voor Europees coronafonds