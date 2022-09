Elizabeth ‘verbond heden en verleden’, zeggen fans bij Buckingham Palace

„Driewerf hoera voor de koningin!” De menigte voor het paleis reageert meteen als Micky Perkins zijn stem verheft en om drie hoeraatjes vraagt. Na zijn „hip hip…” roepen ze samen luid „hurray”. Hip hip hurray. Hip hip hurray. Hip hip hurray.

„Zeventig jaar op de troon is zo ongelofelijk lang. Ze hoort ons respect te krijgen. Daarom riep ik het”, zegt Perkins achteraf, een boomlange vent met ragfijne dreadlocks. Hij heeft net samen met een vriend zonnebloemen voor koningin Elizabeth gelegd bij het hek van Buckingham Palace. Perkins is een overtuigd monarchist: „Ik heb liever een neutraal staatshoofd dan iemand als Boris Johnson of Liz Truss. Het is mooi dat iemands leven al bij geboorte in dienst staat van de samenleving.”

Donderdagmiddag, als het bericht naar buiten komt dat „artsen zich zorgen maken over de gezondheid” van koningin Elizabeth II, wordt het langzaam maar zeker drukker op het grote plein voor Buckingham Palace in Londen. Tot aan het begin van de avond een grote menigte is ontstaan, een mengeling van bedrukte Londenaren en internationale toeristen die dit bijzondere moment willen meemaken.

De langstzittende monarch uit de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk is overleden. De Britse vlag op het paleis hangt halfstok. Groepjes vrienden zingen Amazing Grace of het volkslied, God Save The Queen. Vreemden vallen bij. Zakenmannen komen strak in het pak aanlopen met een bos gladiolen of een pot met een orchidee onder hun arm. Tegen negenen ’s avonds zit de spijlen van de hekken barstensvol bloemen.

Oudere generatie extra geraakt

Ze dachten „dat zij iemand was die nooit zou overlijden”. Collega’s Yvette Moughton en Joanna Mavromatis, twee jonge vrouwen die voor een bierbrouwerij werken, zijn naar het paleis gekomen toen ze hoorden dat het zo ver was. „Om meer het gevoel te krijgen dat het echt is gebeurd”, zegt Mavromatis. En om een eerbetoon aan de koningin te brengen. „Zij was onze enige constante factor de afgelopen jaren. We hebben zoveel chaos gehad.” De Brexit, bedoelt ze vooral.

Het is extra verdrietig voor de oudere generatie Britten, zegt Yvette Moughton. Haar opa en oma zijn nu in de negentig – ze waren negentien toen Elizabeth werd gekroond en hebben dus haar hele regeerperiode meegemaakt. Ze hebben haar ontzettend hoog zitten. „Ze verbond het heden en het verleden met elkaar. En omdat zij nog zo actief was, voelden mijn opa en oma zich ook nog onderdeel van de samenleving.” Ze weet zeker dat ze verdrietig zijn. Maar ja, ze zijn van háár generatie. „Ze hebben een stiff upper lip.” Wat je ook doet, geen emoties tonen.

Recht tegenover het paleis hebben zwarte taxi’s midden op de brede weg een rouwhaag gevormd. Een blok van vijf bij vijf black cabs legt het verkeer helemaal stil. Phil Brown is de chauffeur van één van de taxi’s helemaal vooraan. „Mooi toch, onze typisch Britse auto’s die een eerbetoon brengen. Dat lukt je niet met Uber.” Ze deden hetzelfde na de dood van prinses Diana, vertelt hij, in 1997. En bij het overlijden van prins Philip vorig jaar. „Maar nu zijn we met veel meer.”

Want de koningin respecteren ze het meest van iedereen, zegt Brown. „Ze heeft zo hard gewerkt en ze is altijd waardig gebleven. Dat kun je niet van hun allemaal zeggen.” Andere leden van het koningshuis brachten de monarchie in diskrediet. Elizabeths zoon Andrew trof begin dit jaar een schikking over een misbruikzaak. En kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan betichten The Firm (overigens niet de koningin zelf) en de Britse tabloidpers van racisme.

Niet gek dus dat koningin Elizabeth de afgelopen jaren populairder was in het VK dan het koningshuis in brede zin. Volgens onderzoeksbureau YouGov vindt een grote meerderheid, 82 procent van de bevolking, dat ze haar werk goed of heel goed heeft gedaan. Een flink wat lager percentage, ongeveer 62 procent, vindt dat het VK een monarchie moet blijven. 22 procent zou liever een gekozen staatshoofd zien.

De champagne gaat open

Het zijn vooral de echte fans die naar het paleis komen vanavond. Zoals fitnesscoach Leonardo Teles, hij maakte zich de afgelopen maanden al zorgen over de koningin. Ook toen afgelopen dinsdag foto’s naar buiten kwamen van haar ontmoeting met de nieuwe premier Liz Truss. „Ik schrok, ze had een nare blauwe plek op haar hand en ze zag er zo fragiel uit. Nog erger dan tijdens haar jubileum.” Tijdens dat groots gevierde zeventigjarig jubileum, afgelopen juni, liet de koningin zich maar twee keer publiekelijk zien. Meer was te veel voor haar.

Leonardo Teles heeft gemengde gevoelens over haar overlijden, hij is verdrietig en blij tegelijk. „Het is zonde dat we haar moeten missen, maar wat een geweldig leven heeft ze gehad. En wat zal ze haar man gemist hebben het laatste jaar. Dus voor haar is het goed zo.” Prins Philip overleed vorig jaar april, ze waren bijna 74 jaar getrouwd.

Teles gaat zo zijn bos paarse lisianthus – „bij Marks&Spencer gehaald” – bij het hek leggen en dan op huis aan. „Met een stel vrienden trekken we een fles champagne open om op haar leven te proosten.”