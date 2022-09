Deze hybride Fiat is een heerlijk, pretentieloos voertuigje

Personenauto’s zijn ondanks hoge aanschaf- en exploitatiekosten zulke nuttige gebruiksvoorwerpen dat er in Nederland bijna negen miljoen rondrijden. Ze vervuilen de atmosfeer, veroorzaken verkeersinfarcten en overbevolken de steden. Maar ze zijn het perfecte wapen tegen falend openbaar vervoer. Ze blijven ideaal voor vakanties en als transportmiddel naar scholen, sportclubs en musea. Voor laagbetaalden met moeilijke wisseldiensten zijn ze soms de enige manier om het werk te bereiken. Ze worden bovendien steeds schoner. Helaas zijn ze voor gewone mensen niet meer op te brengen. Hoe moeten zij met supersonisch oplopende lasten nieuwe auto’s kopen, laat staan elektrische? De vier best verkochte auto’s in augustus waren hier veelbetekenend allemaal kleine hatchbacks, dikwijls met benzinemotor: Peugeot 208, Opel Corsa, VW Polo, Kia Picanto. Klein is zelfs in de compacte klasse niet de prijs. Een discreet opgetuigde Polo kost zo 30 mille. Even zag het er naar uit dat je voor drieduizend meer de goedkoopste elektrische VW ID.3 had, maar die is van het leveringsprogramma afgevoerd. Het chiptekort dwingt fabrikanten hun modellenaanbod in te krimpen. Wat ze aan chips kunnen bemachtigen gaat naar de duurdere modellen, waar de marges hoger liggen. Voor de minste ID.3 van dit moment tel je dus 44.000 euro neer, exclusief de actieradiusbevorderende warmtepomp. Kia verhoogt de prijs van de elektrische e-Soul met circa 4 mille, meldt vergoelijkend dat voortaan wel veel opties standaard zijn waarvoor je voorheen bijbetaalde, maar offert zijn betaalbaarheid: zelfde verhaal. De democratisering van de stekkerauto staat on-hold, en met 13,6 procent inflatie is dit niet het moment om joelend nieuwe Porsches uit te wonen. Daarom dacht ik: laat ik het autojachtseizoen eens openen met een betaalbaar autootje. Een kleintje met vier redelijke zitplaatsen, wat bagageruimte, airconditioning, en een verbruik van minstens één op twintig.

Sorry, onder de 15.000 euro is vrijwel geen auto meer te koop. Alleen de Mitsubishi Space Star duikt er met 14.990 euro nipt onder, zonder airco. Volgen de kaalste Dacia Sandero en Hyundai i10 voor 15.550 en 15.595 euro, beide zonder airco, en de Sandero haalt niet ons vereiste minimumverbruik. De Kia Picanto voor 16.495 euro wel, maar de Fiat Panda 70 Hybrid is voor 16.490 euro inclusief airconditioning 5 euro goedkoper. Bingo.

Correct, de auto op de foto is verre van vers. Deze Panda gaat al tien jaar mee. Ik kan me zijn geboortejaar nog goed herinneren. Hij was te geef. De tweecilinder Twinair 65 Pop kostte 9.790 euro. In 2014, toen diesel- en benzineauto’s met extreem lage CO 2 -emissies BPM-vrijstelling kregen, reed je kortstondig Panda voor acht mille.

Perfect compromis

Zijn achilleshiel was de tweecilinder. Je moest hem geforceerd op toeren houden om er enige beweging in te krijgen. Dan verbruikte hij snel 1 op 15, veel te veel. Dat vlekje werd te langzaam weggewerkt. Eerst kreeg het Pandaatje een viercilinder, nu dient hij zijn tijd uit met een mild-hybride ofwel vederlicht elektrisch ondersteunde driecilinder. Daarmee is hij eindelijk wat hij meteen had moeten zijn: het perfecte compromis tussen compacte stadsauto en minireiswagen.

Het boordcomputerdisplay meldt een verbruik van 1 op 22 met ingeschakelde airconditioning. De schrijf- en fotodwerg van deze rubriek lopen op de achterbank geen blijvend letsel op. De hoofdruimte is uitstekend. Wat maakten Italianen toch vrolijke dashboards, uitbundig en toch logisch. De koppeling werkt wat sloom, maar de zesversnellingsbak schakelt slagvaardig. Wat een heerlijk, pretentieloos voertuigje.

Met een tragische twist. Het legt de vinger op een wond waarvoor beleidsmakers de ogen sluiten. Wat voor de massa nog betaalbaar is, steeds minder, loopt niet op stroom. Het wordt voor laagbetaalden ook steeds moeilijker die stap te zetten. Subsidies voor stekkerauto’s kwamen en komen structureel ten goede aan de hogere inkomens. Wie vroeger noodgedwongen een Panda of Japannertje voor maximaal 10.000 euro kocht, heeft geen uitstootvrij alternatief. Over die financiële onmacht zal de energietransitie struikelen. Geen overheid gaat dat verhelpen. Onderklasse is nooit populair. Die kost alleen maar. En de grootste loser stemt inmiddels liever VVD dan zijn SP-nood te erkennen. Hoe groter zijn verlies, hoe krachtiger zijn identificatie met de winnaars.

Dit zou het ideale jaar zijn voor een nieuwe Panda. Vergeet het maar. De budgetauto heeft de strijd verloren. Niet van het kwaad, maar van de deugd. Hij moet elektrisch worden en dat heeft zijn prijs. Jammer, paupers. Ga maar snel voor meer bussen demonstreren. Ik zie geen andere weg.