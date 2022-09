ECB verhoogt rente in de eurozone met 0,75 procentpunt, grootste stijging ooit

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt de rente met 0,75 procentpunt, heeft de bank donderdagmiddag bekendgemaakt. Het is de grootste verhoging ooit, waarmee de rente voor het eerst in tien jaar weer boven het nulpunt uitkomt. Met een depositorente van 0,75 procent hoopt de ECB de hoge inflatie in de eurozone te beteugelen.

Later gaat de rente nog verder omhoog, staat in de aankondiging van de ECB, omdat de inflatie voorlopig nog „veel te hoog” blijft. De centrale bank voorziet gemiddelden van 8,1 procent in 2022, 5,5 procent in 2023 en 2,3 procent in 2024. Het doel van de ECB is om de inflatie stabiel rond de 2 procent te houden.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, pleitte eind augustus ook voor een verhoging van 0,75 procentpunt. „We moeten het nog steeds groeiende probleem van de hardnekkig hoge inflatie krachtig aanpakken.”

Een rentestijging remt de economie af, omdat het duurder wordt om geld te lenen en juist aantrekkelijker om te sparen. Daartegenover staat het risico van een recessie en werkloosheid. De ECB maakte in juni al duidelijk dat ze bereid is het risico te nemen. Toen werd een stijging van 0,25 procentpunt in september verwacht, maar de aanhoudende recordniveaus van de inflatie vroegen om hardere maatregelen. In augustus waren de prijzen in de Eurozone 9,1 procent hoger dan een jaar eerder, bleek uit voorlopige cijfers.

Botsende belangen

Niet alle landen zullen even blij zijn met de renteverhoging. Italië en Griekenland, die al een hoge staatsschuld hebben, zijn nu nog meer geld kwijt aan nieuwe leningen. Om dat tegen te gaan lanceerde de ECB bij de vorige renteverhoging al een nieuw monetair instrument.

De botsende belangen spelen een rol in de relatief trage besluitvorming van de ECB. Zo verhoogde de centrale bank van de Verenigde Staten de rente deze zomer twee keer met 0,75 procentpunt, naar 2,25 tot 2,5 procent. De hogere rente in de VS beïnvloedt ook de wisselkoers: een euro staat op het moment ongeveer gelijk aan een dollar, terwijl een dollar normaal minder waard is.

Met medewerking van Egbert Kalse.

Lees ook: Rentes Europa niet meer negatief, de zorgen over Italië nemen toe