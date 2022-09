Door het oog van fotograaf Javi Fergo

Fotograaf Javi Fergo is op dinsdag 6 september op 42-jarige leeftijd aan hartproblemen overleden in zijn woonplaats Jerez de la Frontera. De Spanjaard was gespecialiseerd in het vastleggen van de migratie van Afrika naar Spanje. Fergo maakte de voorbije jaren verschillende reportages voor NRC waarin hij altijd een bijzonder oog had voor minderbedeelden in de samenleving. Mens én dier.