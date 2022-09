Dokters bezorgd om gezondheid 96-jarige Queen Elizabeth

Dokters maken zich zorgen om de gezondheid van Queen Elizabeth II. Dat heeft Buckingham Palace donderdag bekendgemaakt in een verklaring. De 96-jarige Britse koningin verblijft in Balmoral Castle, in de Schotse hooglanden, onder medisch toezicht. Prins William is onderweg om haar te zien, Charles heeft het kasteel inmiddels bereikt. De kersverse Britse premier Liz Truss heeft op Twitter laten weten dat „het hele land zich ernstige zorgen maakt” over het nieuws.

Dat het achteruit gaat met de gezondheid van ‘s werelds oudste monarch is al langer bekend. Het overlijden van prins Philip en haar coronabesmetting begin dit jaar hebben haar uitgeput. En ze heeft last van wat haar staf ‘mobiliteitsproblemen’ noemt: ze kan slecht lopen en niet lang staan. Om die reden liet Elizabeth zich de afgelopen tijd al minder vaak zien. Wel ontving ze afgelopen dinsdag Truss, eveneens in Balmoral Castle, om haar officieel te aanvaarden als premier.

