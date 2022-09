Dieuwertje Blok en Floris Kortie volgen Paul Witteman op: ‘Wij zijn obers die muziek mogen serveren’

Zondag start de opvolger van het klassiekemuziekprogramma Podium Witteman. Nadat de naamgevende presentator Paul Witteman zijn laatste uitzending presenteerde in mei, moest de NTR in allerijl op zoek naar een nieuwe presentator. Ze vonden er twee: Floris Kortie, bekend gezicht uit Podium Witteman, en een gloednieuwe nestor: Dieuwertje Blok.

Blok (65), gepokt en gemazeld in de (cultuur)televisie, oogt begin deze week, met de voorbereidingen voor het nieuwe programma in volle gang, helemaal in haar nopjes met haar nieuwe baan. Blok: „Als je van cultuur houdt, en klassieke muziek, en je houdt van live televisie waar je met je neus bovenop die muziek mag zitten, dan is dit toch een droom?”

Lees ook het afscheidsinterview met Paul Witteman: ‘Ik ben ervan overtuigd dat klassieke muziek enorm hip is’

Paul Wittemans schoenen, groot geworden in acht jaar Podium Witteman, wil ze niet passen. „Zijn kennis van klassieke muziek is veel groter dan de mijne. Ik grap wel eens dat ik niet word gehinderd door kennis van zaken. Maar, Paul was dan weer niet de man van de grote emotie. Daarom vond ik het altijd zo leuk als hij wel even geëmotioneerd raakte. Ik kan zichtbaarder van muziek genieten en ik denk dat het me lukt mijn enthousiasme over te dragen op anderen.”

Verbaasd was ze wel, toen ze gevraagd werd om eens de dynamiek met Floris Kortie en vaste sidekick pianist Mike Boddé te komen uitproberen. „Ik dacht dat ik met mijn leeftijd nu wel een gepasseerd station zou zijn, maar wat heerlijk dat leeftijd geen rol speelt.” En, schalks: „Laat dat ook meteen een voorbeeld zijn voor alle andere vrouwen bij de omroep boven de 60!”

Podium Kortie

Floris Kortie (35) kent het vaste publiek van Podium Witteman al van een wekelijks kort item over één muzikaal onderwerp, maar zijn nieuwe rol als medepresentator is een flinke stap omhoog. En toch, had het niet Podium Kortie moeten worden, met Kortie als anchorman? Kortie: „Nee! Podium Witteman was vanuit Paul gedacht. Logisch dat het Witteman ging heten. Maar mijn eigen naam in een programma had me onprettig geleken. Ik heb me natuurlijk wel voorgesteld hoe het zou zijn om alleen te presenteren, maar sinds we het programma aan het voorbereiden zijn met Dieuwertje, voelt het heel goed. En je moet presentatie ook niet groter maken dan het is; uiteindelijk zijn wij gewoon de obers die de muziek mogen uitserveren. Het enige wat belangrijk is, is dat we zelf enthousiast zijn over ons gerecht.”

Het eigen enthousiasme was ook belangrijk voor Paul Witteman, die de teugels van zijn programma strak in handen hield. Plannen van de redactie waar Paul zelf niet warm voor liep, haalden vaak de show niet. „Soms was dat wel jammer hoor”, zegt Kortie daarover. „Dan dacht ik: hè, Paul, mijn idee is toch hartstikke leuk? Maar dan vroeg Paul: ‘wordt het niet te lollig?’”

Dat stemmetje heeft zich in Korties achterhoofd genesteld, en hij vindt het inmiddels goed dat het daar zit. „Paul hield zo de redactie scherp. Het programma werd nooit een gemakzuchtige invuloefening. Dat is wat ik hopelijk meeneem van Paul, durven zeggen: ‘nee dit past niet’, of ‘nee deze kwaliteit is niet hoog genoeg’”. Maar, denkt Blok: „ik denk dat wij ons makkelijker door de ideeën van de redactie laten verleiden.”

De randjes opzoeken

Fans van Podium Witteman hoeven niet bang te zijn voor een switch naar een helemaal nieuw programma. Pianist Mike Boddé blijft gewoon bijdragen leveren vanachter de vleugel en behalve dat Blok en Kortie allebei denken dat ze samen wat lichtere interviewers zijn dan Witteman, verandert er weinig aan de inhoud. Naar een eigen invulling gaan ze samen gestaag zoeken.

Lees ook ons interview met J'Nai Bridges: ‘J’Nai Bridges wil graag klassieke rollen zingen: ‘Kom maar op met de racistische feedback’

Willen ze wel graag iets veranderen? Blok: „Ik hou ervan als mensen muziek meenemen uit een andere muziekcultuur of uit een andere tijd, en die in muziek van nu stoppen. Ik hoor graag die muzikale roots, daar wil ik wel meer van horen. Zeker als ze de randjes van een genre opzoeken, en daar soms overheen gaan.” Kortie: „Aan de brede muziekmix wil ik niks veranderen, maar ik hou erg van opera. Er mag wel een vleugje meer theatraliteit in het programma. Tv leent zich daar uitstekend voor. En misschien een nageltje meer muziek van Nederlandse componisten, van vroeger en nu?”

Zondag brengen de nieuwe presentatoren ieder een gast mee die ze per se in de eerste uitzending wilden, en die naadloos op die nieuwe smaken aansluit. Blok laat een fragment zien van Bo Floor, een trompettist uit het duo Äktaro die de Zweedse slaapliedjes die zijn moeder voor hem zong in zijn muziek verwerkt en die ze snel in de studio wil uitnodigen, omdat het muziek met wortels in een andere cultuur is. Kortie ontvangt J’Nai Bridges, de sopraan die nu Carmen zingt in de gelijknamige opera, nu te zien bij De Nationale Opera.

Wie doet aankondiging zus, wie interview zo? Blijven ze aan tafel zitten of gaan ze door de studio rondlopen? De eerste paar uitzendingen zullen nog zoekend zijn, dat beamen Blok en Kortie allebei. Maar juist naar die vrije puzzel kijken ze duidelijk uit. Één ding is zeker, na een paar uitzendingen gaat Kortie bij Paul Witteman op de koffie. „Voor tips en advies. Horen wat hij ervan vindt. Ja, daar hou ik mijn hart wel een beetje voor vast. Maar toen ik acht jaar geleden als sidekick bij het programma kwam, gaf Paul me ook tips. Die waren toen heel bemoedigend.”

Podium Klassiek (NTR), vanaf 11 september elke zondag om 18:20 op NPO2.