De topambtenaar nam besluiten, niet de ministers

Naar het openbare verhoor van Dick Benschop, oud-directeur van Shell Nederland, werd door mensen die de parlementaire enquête naar de Groningse gaswinning volgen, met grote belangstelling uitgekeken. Het gebeurt per slot van rekening niet elke dag dat een topman van dit kaliber door Kamerleden in het openbaar wordt ondervraagd. Welke geheimen zou hij prijsgeven uit de boezem van de Maatschap Groningen, waarin achter gesloten deuren de belangrijkste besluiten werden genomen?

Benschop kwam donderdagmiddag niet met grote onthullingen. Hij betuigde vooral spijt dat Shell het draagvlak in Groningen voor de gaswinning heeft verloren. Had hij eind 2012, na de zware aardbeving in Huizinge, maar de vraag gesteld of de gaskraan niet een pietsie dicht kon, zei hij. In plaats daarvan stemde hij in die tijd in met een verhoging van de gasverkoop. Hij overzag toen niet dat dit een „verwoestende uitwerking” zou hebben in de discussie over Groningen.

Het verhoor eerder op de dag, van een voormalige topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, bood juist wel veel inzicht in de gang van zaken achter de schermen. Deze Mark Dierikx, ex-directeur-generaal Energie, vertelde hoe hij met een grote mate van zelfstandigheid belangrijke besluiten nam. Dat was in die tijd gebruikelijk, vertelde hij, en dat hoorde ook bij zijn mandaat als regeringsvertegenwoordiger.

Zo stemde Dierikx eind 2012, zonder met de pas aangetreden minister Henk Kamp (VVD) te overleggen, in met het plan van gashandelaar GasTerra in 2013 meer gas te verhandelen dan in 2012. Dat was saillant, omdat op 16 augustus 2012 de zwaarste beving ooit in Groningen plaatsvond, bij het dorp Huizinge. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) had kort erna gewaarschuwd dat het aardbevingsrisico veel groter was dan altijd werd gedacht. Maar Dierikx was niet overtuigd door die waarschuwing, het advies van SodM stemde niet overeen met de bevindingen van andere deskundigen, zoals het KNMI en TNO.

De topambtenaar had het alarmerende SodM-rapport, toen hij het onder ogen kreeg, ook niet naar de toenmalige minister gestuurd. Dat was tot begin november 2012 Maxime Verhagen (CDA), en die was nauwelijks op het ministerie aanwezig, omdat het kabinet Rutte I demissionair was.

Kamp kreeg het SodM-rapport na zijn aantreden wel te zien, maar met een dringend advies van zijn topambtenaar erbij: grijp niet in, laat eerst meer onderzoek doen. Enkele maanden later, toen duidelijk was dat de gaswinning in 2013 zelfs boven de 50 miljard kuub zou uitkomen, bleef Dierikx op het standpunt dat er niet genoeg informatie beschikbaar was om drastische besluiten te nemen. En Kamp volgde hem daarin. De oud-minister mag er vrijdag zelf meer uitleg over verschaffen aan de enquêtecommissie, dan wordt hij verhoord.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven