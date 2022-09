De tijd dat de staat héél lang fouten mocht maken van de rechter lijkt nu wel voorbij

Op 10 februari dit jaar zit ik in een zaaltje van de Centrale Raad van Beroep, in een vooroorlogs deel van het Utrechtse Paleis van Justitie. Op de gang ruikt het naar archief en oud schoolgebouw. Het zaaltje, een pijpenla, is niet echt berekend op pers of publiek. Op de gang is het doodstil. Dit is een niche van de rechtsstaat – de hoogste rechter in onder meer sociale verzekeringskwesties. Het is één van de maar liefst vier hoogste rechters in het sterk verkavelde bestuursrecht.

Na de Toeslagenaffaire knaagt het, althans bij mij. Schrijven journalisten niet te veel over strafrecht? En te weinig over bestuursrecht, waar dat schandaal vrij ongezien kon ontstaan? Daarom zit ik hier. En ik heb mazzel: de zaak van hovenier Marco vandaag springt eruit. De vraag is of hij zelf had moeten opmerken dat zijn uitkering niet klopte. Net als in de Toeslagenaffaire was zijn uitkering voor arbeidsongeschiktheid er een ‘op voorschot’. De hoogte zou achteraf definitief vastgesteld worden. Hem was verzekerd dat dit automatisch zou gebeuren. Zodra hij aangifte bij de fiscus zou doen, werd het UWV, de uitkeringsinstantie, automatisch op de hoogte gebracht.

Maar dat gebeurde dus niet.

In de computer van het UWV was zijn dossier niet correct aangevinkt, waardoor zijn fiscale gegevens niet binnenkwamen. Waarna het UWV hem jarenlang te veel uitbetaalde. Die fout kwam pas in 2019 aan het licht – Marco had zeven jaar lang te veel geld uitgekeerd gekregen. Uiteindelijk ongeveer een ton. Had hij dat zelf moeten zien? Of mocht hij vertrouwen op het UWV? Alleen omdat Marco zich in 2019 opnieuw meldde, met een volgende blessure, schoot het UWV wakker. En begon terug te rekenen.

De hovenier is in een variant op de Toeslagenaffaire verzeild geraakt, met zijn WIA-uitkering uit 2012. Ook nu gaat het om een uitkering waarvan de hoogte pas achteraf definitief wordt vastgesteld. Ook nu is de vraag waar de burger op mag vertrouwen en hoelang de staat nog mag terugvorderen.

Op de zitting een vertegenwoordiger van het UWV die geen millimeter wijkt, ook niet na herhaalde vragen van twee rechters. En een almaar nijdiger advocaat wier blikken door het perspex wandje priemen, richting de UWV-dame, die met een flesje water frunnikt. En Marco dus, die bij de zoveelste keer dat hem wordt verweten z’n juridische burgerplicht te hebben verzaakt tenslotte uitroept „…maar ik ben túínman!”.

Het is een mooie zitting, met kritische rechters, die de staat het vuur aan de schenen leggen. Heeft u overwogen meneer tegemoet te komen? Het UWV wil dus géén gebaar maken? En een ongenaakbare UWV-ambtenaar, die vooral wil voorkomen dat de rechter Marco’s beroep op verjaring vanaf de fout gaat honoreren. En niet vanaf het ontdekken van de fout, wat het UWV wil.

Uiteindelijk beperkt het geschil zich tot zijn plicht tot terugbetalen over 2012 en 2013. Over de jaren erna is hij met wat onderhandelen tot een deal gekomen. Hij aanvaardt dat hij te veel kreeg uitgekeerd en lost nu af . Maar die laatste 17 mille, die voelen onrechtvaardig – daar wil hij een streep door. Zijn fout was het immers niet, maar die van het UWV. En het is écht te lang geleden.

Bestuursrechters mogen van de wet zes weken over een uitspraak doen, drie keer zo lang als de strafrechter. Begin maart vraag ik bij de Raad de uitspraak op. Helaas, is het antwoord, de termijn is verlengd, met nog eens zes weken. Als zich dat herhaalt, vraag ik wat er aan de hand is. Er is nog ‘intern overleg’ nodig, is het antwoord. Intrigerend: gaan rechters na de zitting uit het zicht verder met procederen? Was die zitting dan wel gesloten? En met wie praten ze dan nog door?

Op 13 juli is de uitspraak binnen. Dat is 23 weken na de zitting, 17 weken later dan de wet eist. Marco heeft glansrijk gewonnen. De beslissing van het UWV hem te laten terugbetalen over 2012 en ’13 is in strijd met het beginsel van rechtszekerheid. Het UWV is immers zelf nalatig geweest en Marco hoefde „redelijkerwijs geen rekening te houden” met het zoveel jaren later alsnog verlagen van z’n uitkering.

Bellen met de persrechter dus. De beslissing is vrij eenvoudig, nauwelijks vijf alinea’s. Waarom duurde dat 23 weken – en met wie moest er dan zo nodig nog worden overlegd?

Intussen heb ik de doorlooptijden van de Centrale Raad opgezocht. Die blijkt landelijk hekkensluiter: slechts in 2 of 3 procent van de zaken slaagt de Raad erin binnen de normen te blijven. Het jaarverslag van de Centrale Raad geeft als gemiddelde 86 weken, meer dan anderhalf jaar. De Raad kampt ook met een stevige voorraad ‘oude zaken’, waarvoor 150 (!) weken staat. Recentere zaken halen de eindstreep in 73 weken. Tussen de anderhalf en drie jaar wachten dus. Het gaat bij de Centrale Raad dus langzaam, heel langzaam of uiterst langzaam.

Mijn verbazing over Marco’s uitspraak blijkt volstrekt naïef. Sterker: zijn zaak blijkt relatief juist zeer voorspoedig te zijn afgehandeld. De hovenier verloor vorig jaar op 30 juli bij de rechtbank. Met een zitting bij de Raad ‘al’ begin februari en een uitspraak half juli is een doorlooptijd van 54 weken gerealiseerd. Marco’s advocaat Annette Terpstra moet lachen om mijn verbazing. „Dit was juist heel snel”. Zij bereidt haar cliënten standaard voor op anderhalf jaar of langer wachten.

Persrechter Zimmerman van de Centrale Raad, die toevallig ook Annette heet, heeft me dan al uitgelegd dat Marco’s uitspraak waarschijnlijk eerst is besproken met andere raadsheren in hetzelfde vakgebied. Concept-uitspraken die een nieuwe richting inslaan plegen binnen de Raad eerst te rouleren. De uitspraak in Marco’s zaak kan aldus in concept door wel twintig andere rechters zijn bekeken en becommentarieerd. Soms zelfs buiten de Centrale Raad – er zijn in andere rechtsgebieden andere hoogste bestuursrechters, die veelal met dezelfde wetten en beginselen werken. In Marco’s zaak is de reikwijdte van het beginsel rechtszekerheid uitgebreid – en de marge voor overheden om fouten te mogen (blijven) maken verkleind.

Is dat een trend, na ‘toeslagen’? Advocaat Terpstra is voorzichtig. Het zou kunnen. Sociaal zekerheidsrecht was altijd ‘heel formeel’. Maar nu lijken overheden toch niet meer zó makkelijk weg te komen met fouten als vroeger. Het ‘klakkeloos accepteren’ lijkt voorbij. Rechters, vooral de jongere garde, denkt zij, zijn zich meer bewust van de kwetsbare positie van de burger en laten dat ook op zitting merken.

En, zegt Terpstra, de tijd dat de overheid héél lang fouten kon maken zonder dat die fataal bleken – dat begint te kenteren. „Vier jaar geleden zou deze uitspraak niet zo zijn uitgevallen.” De reden? „Toch wel de Toeslagenaffaire, denk ik.”

NRC-redacteur Folkert Jensma onderzoekt hier iedere maand hoe de rechtsstaat functioneert.

