De nummer 1-positie staat bij de US Open ook op het spel

De klok stond donderdag op 2.50 uur toen Carlos Alcaraz in het Arthur Ashe-stadion op zijn rug viel. Na een partij van precies vijf uur en een kwartier, waarin hij een matchpoint overleefde, had de 19-jarige Spanjaard voor het eerst de laatste vier op een grandslamtoernooi bereikt. Bij zijn tweede optreden op de US Open kwam hij wél voorbij de kwartfinale door een zege op de twee jaar oudere Italiaan Jannik Sinner: 6-3, 6-7, 6-7, 7-5 en 6-3.

Een klassieker werd de wedstrijd tussen de twee grootste beloften in het mannentennis op sociale media genoemd, maar of die kwalificatie overeind blijft, zal afhangen van de toekomstige prestaties van beiden. Partijen worden toch alleen als ‘historisch’ beschouwd als de betreffende spelers ook een prominente plaats in de tennisgeschiedenis innemen.

Wat dat betreft heeft Alcaraz een voorsprong op Sinner. De Spanjaard is niet alleen nog altijd in de race voor zijn eerste grandslamtitel, hij kan met ingang van volgende week ook de nieuwe nummer 1 van de wereld worden – als eerste tiener in de bijna halve eeuw dat de ATP-ranking bestaat.

Maar er zijn meer kandidaten voor de opvolging van de Rus Daniil Medvedev, die in New York bleef steken in de vierde ronde. Omdat hij titelverdediger was, raakte Medvedev veel ranglijstpunten kwijt, waardoor hij vanaf maandag een paar plaatsen lager staat genoteerd.

Rafael Nadal is nu virtueel koploper. De 36-jarige Spanjaard kan voor de negende keer in zijn carrière, en voor het eerst sinds februari 2020, de toppositie veroveren. Voor de tennissport lijkt het de minst wenselijke optie. De 36-jarige Nadal zei na zijn uitschakeling bij de US Open dat hij niet wist wanneer hij weer op de baan zou verschijnen. „Ik heb belangrijker zaken aan mijn hoofd dan tennis. Ik wil het jaar afsluiten met iets heel moois en dat is mijn eerste kind”, klonk het dinsdag na een nederlaag tegen de Amerikaan Frances Tiafoe.

Om Nadal van de eerste plaats af te houden, moet Alcaraz, ten koste van Tiafoe, de finale zien te bereiken . Hetzelfde geldt voor de Noor Casper Ruud, die vrijdag in de andere halve eindstrijd tegen de Rus Karen Chatsjanov speelt. Mochten Alcaraz en Ruud allebei de finale halen, dan wordt de winnaar van de US Open de nummer 1.

Gravelspecialist Ruud

De 23-jarige Ruud beleefde net als Alcaraz dit jaar zijn grote doorbraak, maar dat ging met veel minder aandacht gepaard dan de opmars van de nieuwe Spaanse publiekslieveling. Voor 2022 was Ruud bij de grandslams nooit verder gekomen dan de vierde ronde, maar op Roland Garros was de gravelspecialist in mei niet te stuiten. Tot aan de finale, waarin Nadal hem niet meer dan zes games gunde. „In Parijs was er ineens een klik”, blikte Ruud deze week terug op het hoogtepunt in zijn loopbaan. „Ik heb het gevoel dat ik erachter ben gekomen hoe ik partijen over vijf sets moet spelen. Dat is toch heel iets anders dan best-of-three. Je kan af en toe een set laten lopen om energie te sparen.

De Noor Casper Ruud retourneert tijdens zijn kwartfinale op de US Open. Foto CJ Gunther / AP

Ruud won dit seizoen drie ATP-toernooien, allemaal op gravel. Maar na zijn finaleplaats in april bij het masterstoernooi van Miami, waar hij in twee sets verloor van Alcaraz, besefte Ruud dat hij op hardcourt ook met de besten mee kan. Zoals hij vorige maand bewees met een halvefinaleplaats in Montreal. „Ik voel me nog altijd comfortabeler op gravel en geef daar ook de voorkeur aan, maar dat wil niet zeggen dat ik het niet leuk vind om op hardcourt te spelen”, zei Ruud deze week in New York.

Aan de eerste plaats op de wereldranglijst durfde Ruud na het bereiken van de halve finale nog nauwelijks te denken. Hij zou de eerste Noor zijn die dat presteert „Natuurlijk motiveert het me iets meer en probeer ik ervoor te gaan”, zei Ruud, die als proftennisser meer Noorse primeurs op zijn naam heeft staan: eerste winnaar van een ATP-toernooi, eerste speler in de toptien, eerste finalist op een grandslamtoernooi.Zijn vader en coach, oud-proftennisser Christian Ruud, liet weten in zijn zoons missie te geloven. „Omdat hij het als klein jongetje al had over zijn ultieme doel: nummer 1 van de wereld worden.”

Nachtmens Alcaraz

Carlos Alcaraz had donderdag in de vroege New Yorkse uren geen aandacht voor de nummer 1-positie. Hij was na zijn tweede nachtelijke partij op rij – de vierde ronde tegen Marin Cilin was dinsdag om 2.23 uur plaatselijke tijd klaar – vooral in extase over zijn zege op Sinner. „Eerlijk gezegd weet ik niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen. Ik ga nu eerst van dit moment genieten en rust pakken”, zei Alcaraz.

Hoe het ook afloopt op de US Open, bij de mannen komt er in ieder geval een nieuwe grandslamkampioen. Zo’n titel zou voor Ruud of Alcaraz extra glans geven aan hun nummer 1-positie. Alleen de geboren Tsjech Ivan Lendl (1983) en de Chileen Marcelo Rios (1998) bereikten de top van de ranking zonder een grandslamzege op zak. Lendl won uiteindelijk acht grote toernooien, maar Rios kwam nooit meer in de buurt van een hoofdprijs.