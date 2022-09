‘Ik krijg vaak de vraag: is de boom treurig of vrolijk?’

Met een klauwhamer slaat Bert Barten (70) twee grote glanzende spijkers in een dikke plataan. Precies twee centimeter diep moet dat, weet hij uit ervaring. Op de spijkers bevestigt hij metalen klemmetjes, die met een kabeltje verbonden zijn aan een zwart doosje. Daarvandaan loopt er een snoer naar zijn laptop. Nu kan Barten laten horen welke muziek deze boom maakt.

De boom waar hij mee bezig is, staat in Park Nieuweroord, vlak bij Utrecht Centraal, tussen hoge kantoorgebouwen en een school. De plataan wordt beschermd door een groen, kniehoog smeedijzeren sierhekje. Website monumentaltrees vermeldt een hoogte van 32 meter. Omtrek: 6,44 meter, de kronkelige wortels maken hem aan de voet nog breder waardoor vier volwassenen hem niet kunnen omspannen. Barten schat dat ze – volgens hem is deze boom vrouwelijk – „zeker tweehonderd jaar oud” is.

Een meisje komt kijken. Wat doen jullie, wil ze weten. We gaan de boom een liedje laten zingen, zegt Barten. „Pff, dat kan toch helemaal niet. Een boom heeft geen mond en ook geen radio”, zegt ze. Jawel hoor, belooft hij, kom straks maar terug, dan kun je het horen.

Kunstenaar en componist Barten begon een jaar of vijf geleden met Talking Trees, zijn project om de sapstromen in bomen te vertalen in muziek. Maar het idee ontstond al veel eerder. „Vijfentwintig jaar geleden liep ik met Scott, een vriend, door de Redwood-bossen in Californië. Hij is professor in de geo-sonificatie, meet vibraties van de aarde. Hij had een draagbare leugendetector ontwikkeld en we waren elkaar leugens aan het vertellen om te zien of het apparaat zou uitslaan. Ik zei: zou een boom ook kunnen liegen? Scott zette het apparaat op een boom. Ik had een kleine crackle box bij me, een van de eerste synthesizers. Die sloot ik aan op die leugendetector en we hoorden ineens geluiden: ieee-ieee, au-au. We dachten: huh, we hebben een pratende boom hier? Het was een openbaring.”

Foto Merlijn Doomernik

Oerbos

Met zijn vriend bedacht Barten een project om bossen met elkaar te laten praten. Daar kwam niets van, maar in 2017 kwam het idee weer boven. Barten hoorde over het voornemen van de Poolse regering om houtkap toe te staan in Bialowieza, het laatste Europese oerbos. „Ik had contact met Staatsbosbeheer. Ik zei: moeten we daar niets aan doen? Staatsbosbeheer zei: verzin jij maar wat, Bert. We zijn geen protestorganisatie.” Dat werd de aanleiding voor zijn eerste bomenconcert, in het Brabantse Bergeijk, met vertegenwoordigers van de Europese Unie erbij. Een symfonie in synthesizerklanken klonk in de openlucht.

Hoe tover je klanken uit een boom? „Een boom zuigt zich ’s ochtends vol met water. Deze plataan heeft misschien per dag wel duizend liter nodig. Die stroom vloeit twee centimeter onder de bast omhoog naar alle takken en blaadjes. In de nacht groeit de boom, de afvalstoffen lopen daarna vlak onder de bast weer eruit. Al die stromen geven vibraties. Die vang ik op met de sensoren en zet ik om in klanken. Fantastisch toch? Er zit zoveel leven in een boom.”

De vibraties waren niet zijn eerste intense ervaring met bomen. Toen hij een jaar of acht was, logeerde hij bij zijn opa en oma in Sittard. Boven op de Kollenberg, bij de staties van Christus, zat hij met zijn schildersezeltje een boom te tekenen. Twee ooms werkten in de mijnen diep onder diezelfde berg. „Ik voelde plotseling een eenheidservaring. Dat de sappen uit de grond, de roots van mijn familie, door de boom omhoog kwamen. Ik verdween helemaal in dat blad.” Thuisgekomen vertelde hij er opgetogen over, huilend van geluk zelfs. Opa en oma keken elkaar aan en zeiden: hij is ziek.

Ook bij zijn ouders vielen zijn muzikale en artistieke ambities niet in goede aarde. Hij mocht niet naar het conservatorium of de kunstacademie. „Toen ben ik van huis weggelopen”, zegt Barten, uit het katholieke Oss. Hij toerde door Europa als popmuzikant, zat een tijd in een boeddhistisch klooster in Thailand en maakte grote theatervoorstellingen, over Dante en Faust.

Bomenfluisteraar

Maar anders dan bij theatervoorstellingen moet hij voor zijn bomenmuziek meer op de achtergrond blijven. „Bij mijn laatste cd heb ik de bomen de composities laten maken. Terwijl mijn ego schreeuwt om mee te doen.” In zijn eerdere cd’s met bomenmuziek – veelal ambient elektronische klanken – greep hij zelf meer in als componist.

Barten werkte voor die laatste cd met de gegevens van bomen die hij van universiteiten over de hele wereld krijgt aangeleverd. De wetenschappers meten de dikte van bomen, die iedere dag een beetje uitzetten en krimpen, en de uitstoot en opname van zuurstof en koolstof. Die gegevens, omgezet in grafieken, bepalen de compositie. Toch heeft Barten wel degelijk invloed op het resultaat. Hij kiest welke noten worden gespeeld en welke instrumenten worden gebruikt.

„De natuur speelt in A-mineur”, zegt Barten. Hij wil daar geen conclusies aan verbinden. „Ik krijg vaak de vraag: is de boom treurig of vrolijk? Dat vind ik zo moeilijk te zeggen. Een boom is niet menselijk. Ik hang noten aan de data en dat is het.” Hij wil wetenschappelijk bezig blijven, zegt hij, anders word je snel een bomenfluisteraar.

Toch, wanneer hij de muziek van bomen live brengt, speelt er meer. „Die ervaring die als ik jonge jongen had, probeer ik tijdens mijn optredens over te brengen, ik wil mensen meenemen naar dat mystieke moment. De reactie van het publiek is iedere keer hetzelfde: dat je in contact komt met je omgeving.”

Wat is het grootste misverstand over bomen? „Dat ze als een blok hout worden gezien dat niet levend is. Dat gaat heel ver. Tot: zaag ze maar om en stop ze in de biomassacentrale.” Hij doet het omgekeerde. „Ik heb Buma/Stemra gebeld met de vraag: van wie zijn eigenlijk de auteursrechten van die composities? Hilariteit natuurlijk. Ze zeiden: een boom kan geen handtekening zetten onder een contract, dus die rechten zijn van jou. Ik wil daarom wat terugdoen.” Vijf miljoen bomen planten, is zijn streven, met steun van donateurs en sponsoren. Tot dusver heeft hij 33.400 bomen laten planten in Maarheeze, 600 in Costa Rica en 22.000 in Engeland.

Het was componist Imre Ploeg die Barten vroeg om naar deze plataan te komen. Ploeg repeteert met zijn kamerkoor Jip in de school bij het parkje, hij zal een partituur baseren op de data die Barten opneemt. „In september zingen we hier het stuk van de boom”, zegt Ploeg.

Als alles is aangesloten, kan het spel beginnen. De data uit de boom, vertaald in noten, dansen over het scherm van de laptop. Barten laat een piano klinken. De plataan produceert een wonderschoon harmonieus geluid, iets tussen free jazz en minimal in. „Het is een oude, wijze boom, dat kun je horen”, zegt Barten met een glimlach. „Luister, er zitten allemaal patroontjes in, daar kun je wel wat mee, nietwaar Imre?”

Het meisje dat niet wilde geloven dat een boom muziek kan maken, is teruggekomen, met een paar vriendjes. De kinderen leggen hun oor tegen de bast van de plataan, ook al komt het geluid uit de laptop een paar meter verderop. „Wow, ik hoor het! Dit is cool”, roept een jongen. Barten kijkt tevreden.